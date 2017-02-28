الوزير باسيل: الجزء الأساسي من بناء دولة في لبنان هو تكوين رأي عام لا يتعايش مع الفساد

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في مقال بقلمه، عايد رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل صحيفة "الجمهورية" في عيدها، وأطلق موقفا من أهمية الإعلام ودوره في تكوين الرأي العام وهذا نص المقال:



"أولاً ينعاد على «الجمهورية» ليس سنة بل مئة سنة، لأنّ بقاء وصمود أيّ صحيفة ورقية اليوم هو فعل مقاومة لحرية الاعلام في لبنان ولاستمراريته.

وهنا يكمن التحدّي الأكبر في أن يبقى اليوم إعلام يتطوّر مع العصر لكي يستطيع البقاء والمواءمة بين الورق والإلكتروني، والأهم أن يستطيع المحافظة على استقلالية مادية ومعنوية لكي يقدر على تأدية رسالته الفعلية لأنني اعتقد أنّ جزءاً أساسياً من بناء دولة في لبنان هو أن نُكوّن رأياً عاماً يساعد على بناء الدولة وليس متعايشاً مع الفساد، وهنا تكمن أهمية أن يكون لدينا إعلام حرّ وموضوعي يُضيء على الفساد حيث يجب ولا يتناول من يقومون بالاصلاح ويساويهم مع غيرهم من الفاسدين.

وهنا التعويل الكبير على صحيفة «الجمهورية» أن تستطيع تأدية هذا الدور لأنّ الرأي العام سيحتشد حينئذ ويُصيب الاهداف المطلوبة ويردع عملياً الفاسدين والاصلاحيين الذين لم يحاولوا حقيقة أن يحافظوا على لبنان الرسالة."