أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 28-02-2017

A + A -

البناء

دعا وزير سابق بارز المسؤولين الكبار في البلد، ولا سيما رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي، إلى عدم السماح لبعض القوى السياسية بالاستمرار في المماطلة للحؤول دون إنتاج قانون جديد للانتخابات النيابية، بحجج واهية كخصوصية هنا أو هناك، وذلك على حساب المصلحة الوطنية العامة التي تقتضي انتخاب مجلس نيابي جديد على أساس النسبية الكاملة، لأنه بغير ذلك سيبقى اللبنانيون جميعاً أسرى المعتقلات الطائفية والمذهبية التي تمنعهم من تحقيق أيّ تقدّم باتجاه مستقبل واعد للأجيال الطالعة…

الجمهورية

سُئل وزير حالي في مجلس خاص عن القانون الإنتخابي الجديد الذي يتحدثون عنه فأجاب الحاضرين: «ما في شي أبداً».

فوجئ مَرجع مسؤول بالثقافة العسكرية التي يتمتع بها سفير دولة كبرى ومدى إلمامه بالجيش والأمن خلال الإجتماع الذي بُحثت فيه شؤون عسكرية ولوجستية.

يؤكّد رئيس حزب لزواره أن الإنتخابات باتت بحكم المؤجلة ومن المحتمل أن تحصل في أيلول.