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النائب كنعان للـNBN: رئيس الجمهورية لن يوفر اي جهد او وسيلة دستورية للوصول الى قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل

27
FEBRUARY
2017
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مقتطفات من حديث النائب ابراهيم كنعان للـNBN: 
- المطلوب الخروج من الحلقة المفرغة ولبنان يحتاج الى قانون انتخاب جديد لتأمين استقرار نظامنا السياسي وحقوق الجميع
- نسعى الى تعددية لا عند المسيحيين فقط بل على الساحة اللبنانية ونأمل ان نعدي سوانا بهذا الهدف
- نحن نطالب بالنسبية فكيف نتهم بالسعي الى الغاء شركائنا على الساحة المسيحية؟
- لا يطلب منا احد الانتحار والقبول بما لا يقبل فنحن منفتحون على كل طرح يؤمن الحد الأدنى المطلوب من الشراكة ولكننا لن ننتحر
- رئيس الجمهورية لن يوفر اي جهد او وسيلة دستورية للوصول الى قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل
- نسعى الى صيغة مشتركة والأفكار التي نطرحها تهدف للوصول الى قاسم مشترك بصيغة تؤمن المناصفة التي نص عليها الدستور
- لا نرفض أي صيغة تطرح على صعيد قانون الانتخاب تؤمن صحة التمثيل والشراكة المطلوبة ونحن اكثر المبادرين الى طرح الأفكار على هذا الصعيد
- سنظل نسعى الى الوصول الى تفاهمات سياسية وطنية مع حركة امل لاسيما ان مرحلة ما بعد انتخاب العماد ميشال عون ليست كما قبلها
- النقاش مع حركة امل لم يتوقف منذ العام 2005 وهناك مد وجذر سياسي بيننا وسعيت مع علي حسن خليل العام 2006 الى تفاهم مشترك
- اطمئن الحريصين على علاقة التيار والقوات ان ما بدأناه معاً سنستكمله وهناك تبادل جدّي لوجهات النظر في كل ملف مطروح
- لا عودة الى الوراء في العلاقة مع القوات بل على العكس تسير قدماً نحو الامام
- موقف جعجع من خصخصة الكهرباء لم يحرجنا فمن حقه ابداء رأيه وتفاهماتنا لا تحوّلنا الى رأي واحد في كل شيء
- التكامل بين الموازنة والحسابات المالية مسألة مطلوبة في نظام يحترم الديموقراطية والرقابة
- المطلوب وضع حد للحلقة المفرغة التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من خلل مالي وعجز ودين عام من خلال رؤية واصلاح
- لا يمكن تدفيع الناس ضريبة سياسية مالية واقتصادية واجتماعية خاطئة منذ الطائف وحتى اليوم
- الإصلاح يوفر الكثير من الأموال المطلوبة لتغطية كلفة السلسلة ومتطلبات اجتماعية اخرى يحتاجها اللبنانيون
- عنوان العهد هو الإصلاح وقرار رئيس الجمهورية واضح وذاهبون في اتجاه خطوات عملية على هذا الصعيد
- سلسلة بلا إصلاحات تؤدي الى كارثة وهذه الإصلاحات يجب عدم تحميلها للناس بل من خلال ضبط الهدر ومكافحة الفساد
- التجربة علمتنا ان نهاية الأمور بالنسبة الى السلسلة تبقى رهن القرار السياسي كيفية ترجمته في المجلس النيابي
- استكمال إقرار سلسلة الرتب والرواتب يكون في المجلس النيابي
-  لا خلفية لعدم انعقاد مجلس الوزراء اليوم وما كان سيطرح في جلسة اليوم كان موضع تفاهم بنتيجة الاتصالات واللقاءات الحاصلة
- الاجتماع الثلاثي بيني وبين الوزيرين علي حسن خليل وجمال الجراح خصص للنقاش التقني والقانوني حول الموازنة 

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