النائب كنعان للـNBN: رئيس الجمهورية لن يوفر اي جهد او وسيلة دستورية للوصول الى قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل

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مقتطفات من حديث النائب ابراهيم كنعان للـNBN:

- المطلوب الخروج من الحلقة المفرغة ولبنان يحتاج الى قانون انتخاب جديد لتأمين استقرار نظامنا السياسي وحقوق الجميع

- نسعى الى تعددية لا عند المسيحيين فقط بل على الساحة اللبنانية ونأمل ان نعدي سوانا بهذا الهدف

- نحن نطالب بالنسبية فكيف نتهم بالسعي الى الغاء شركائنا على الساحة المسيحية؟

- لا يطلب منا احد الانتحار والقبول بما لا يقبل فنحن منفتحون على كل طرح يؤمن الحد الأدنى المطلوب من الشراكة ولكننا لن ننتحر

- رئيس الجمهورية لن يوفر اي جهد او وسيلة دستورية للوصول الى قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل

- نسعى الى صيغة مشتركة والأفكار التي نطرحها تهدف للوصول الى قاسم مشترك بصيغة تؤمن المناصفة التي نص عليها الدستور

- لا نرفض أي صيغة تطرح على صعيد قانون الانتخاب تؤمن صحة التمثيل والشراكة المطلوبة ونحن اكثر المبادرين الى طرح الأفكار على هذا الصعيد

- سنظل نسعى الى الوصول الى تفاهمات سياسية وطنية مع حركة امل لاسيما ان مرحلة ما بعد انتخاب العماد ميشال عون ليست كما قبلها

- النقاش مع حركة امل لم يتوقف منذ العام 2005 وهناك مد وجذر سياسي بيننا وسعيت مع علي حسن خليل العام 2006 الى تفاهم مشترك

- اطمئن الحريصين على علاقة التيار والقوات ان ما بدأناه معاً سنستكمله وهناك تبادل جدّي لوجهات النظر في كل ملف مطروح

- لا عودة الى الوراء في العلاقة مع القوات بل على العكس تسير قدماً نحو الامام

- موقف جعجع من خصخصة الكهرباء لم يحرجنا فمن حقه ابداء رأيه وتفاهماتنا لا تحوّلنا الى رأي واحد في كل شيء

- التكامل بين الموازنة والحسابات المالية مسألة مطلوبة في نظام يحترم الديموقراطية والرقابة

- المطلوب وضع حد للحلقة المفرغة التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من خلل مالي وعجز ودين عام من خلال رؤية واصلاح

- لا يمكن تدفيع الناس ضريبة سياسية مالية واقتصادية واجتماعية خاطئة منذ الطائف وحتى اليوم

- الإصلاح يوفر الكثير من الأموال المطلوبة لتغطية كلفة السلسلة ومتطلبات اجتماعية اخرى يحتاجها اللبنانيون

- عنوان العهد هو الإصلاح وقرار رئيس الجمهورية واضح وذاهبون في اتجاه خطوات عملية على هذا الصعيد

- سلسلة بلا إصلاحات تؤدي الى كارثة وهذه الإصلاحات يجب عدم تحميلها للناس بل من خلال ضبط الهدر ومكافحة الفساد

- التجربة علمتنا ان نهاية الأمور بالنسبة الى السلسلة تبقى رهن القرار السياسي كيفية ترجمته في المجلس النيابي

- استكمال إقرار سلسلة الرتب والرواتب يكون في المجلس النيابي

- لا خلفية لعدم انعقاد مجلس الوزراء اليوم وما كان سيطرح في جلسة اليوم كان موضع تفاهم بنتيجة الاتصالات واللقاءات الحاصلة

- الاجتماع الثلاثي بيني وبين الوزيرين علي حسن خليل وجمال الجراح خصص للنقاش التقني والقانوني حول الموازنة