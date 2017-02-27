لوَّح باسيل بالأرثوذكسي فلوَّح بري بالستين

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لوَّح جبران باسيل بالأرثوذكسي من أنفة إذا استمرَّت إضاعة الوقت، فلوَّح نبيه بري للبنانيين من عين التينة بالستين، مفضلاً إياه ستين مرة على الفراغ... أما رئيس الجمهورية، فرمق مرسومُ الهيئات الناخبة الموضوع على مكتبه، وقربَه القلم، واتجه ليستقبل وفداً كبيراً من مشايخ الموحدين الدروز، مؤكداً أمامه ان الشواذات التي حصلت في السابق كانت خطأ تاريخيا جسيما اوصلنا الى الحضيض، وهي لن تستمر بأي شكل من الاشكال، فلبنان هو للجميع، وسيكون بخير بوجودنا جميعا فيه، احرارا، نعيد بناءَه، وما من احد فيه يحتكر الآخر... وإذا كان الشواذ في قانون الانتخاب مرفوض، فهو في الموازنة ممنوع... ولو أن بعض الوزراء تجاوز اليوم الإشارة الحمراء بعدم حضور جلسة السراي، بعذر أو من دون... لكن الأهم من عدم توافر النصاب لانعقاد مجلس الوزراء، أن اجتماعات جانبية عقدت، وأن الخلاف السياسي تمَّ نفيُه، وأن الأمل بإقرار قريب لمشروع قانون الموازنة العامة لم يخِب... أما تفاصيل ما جرى اليوم في السراي، ففي تقرير للزميلة جويل بو يونس بعد ثوان معدودة.