بيان هامّ لقوى الأمن الداخلي عن خدمة "الواتساب"

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صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:



تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما منها خدمة الواتس أب، خبراً عن وجود أرقام هواتف دولية ولبنانية، وتحذر من الاجابة عليها بحجة أن المتصل يستطيع إختراق الهاتف ويقوم بسرقة داتا المعلومات والصور وغيرها ....

لذلك يهم المديرية العام لقوى الامن الداخلي أن توضح، أن مجرد تلقي الاتصال لا يؤدي فنياً الى إدخال برنامج خبيث " VIRUS TROJAN or" الى الجهاز الخلوي المتلقي.

ولكن الضرر الممكن وقوعه يكمن عند إعادة الاتصال بهذا الرقم إذا كان مزوداً بخاصية الـ " premium call " ، ما يرتب تكلفة مادية مرتفعة تفوق التعرفة العادية.