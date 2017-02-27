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هذا ما فضحه "إنتحاري الكوستا"..!!

27
FEBRUARY
2017
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لم تشكّل اعترافات “انتحاري الكوستا” عمر العاصي صدمةً في الشارع اللبناني لما حملته من وقائع طائفية مقيتة فحسب بل سقطت كالحجر على رأس بعض الإعلام الذي انبرى يصيغ ويحبك عبر صنارته معالم الباطل محاولاً إفراغ عملية إحباط الجريمة من محتواها.

 

شكلت اعترافات الإرهابي عمر حسن العاصي والدته لطيفة مواليد العام 1992 الذي أوقف وجاهياً بتاريخ 31/1/2017 وما يزال موقوفاً، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وما حملته من جمل تظهر ارتباطه المباشر بتنظيم إرهابي واقتناعه بما أقدم عليه كذلك أسباب عدم تفجيره لنفسه سقوطاً في الهاوية لجزء إعلامي راهن على ضلوع مخابرات الجيش اللبناني بسيناريو فبركة وقائع الحادثة لمصالح سياسية، وقدمت الاعترافات نموذجاً عن إرهابي غير سهل شكلت العناية الإلهية وشجاعة الافراد العناصر الأساسية لإحباط جريمة كانت ستشكل صدمة لدى المجتمع ككل في حال حصل.

 

الاعترافات أظهرت بما لا لبس فيه ضلوع الانتحاري في عملية التخطيط والتجهيز والتنفيذ وإدراكه الكامل لما كان سيقوم به لا بل اقتناعه به وبكل التفاصيل وذلك يتأكد من خلال البيعة التي تقدم بها “على السمع والطاع” لتنفيذ العمل الذي كلف به من الرقة عبر تطبيق “تيليغرام”.

 

وهنا لم يظهر أن الانتحاري مريض أو لديه اضطرابات نفسية كما حاول البعض تصوير ما جرى ولم يظهر أنه لديه ميول هادئة بل متطرفة جداً وذلك باعتراف من حضر في جلسات الاستماع وتردد إلى مسامعه الاعترافات التي كانت تصدر عن لسان العاصي وعلى وجهه كل علامات الاقتناع بما كان يصبو إليه وهذا إن دل فيدل على أننا أمام شخص مدرك، مقتنع، منتبه، واعٍ لكل ما أقدم عليه بالضبط وهو لم يخفِ ذلك كونه يعتقد أنه عمل الصواب وبناءً على كل ذلك قرر القاضي أبو غيدا إتهام عمر العاصي بالمواد 335 و 549/200 عقوبات والمادة 5.6 من قانون 11/1/58 وإصادر مذكرة إلقاء قبض بحقه والظن به، بجنحة المادة 72 و76 أسلحة.

 

وإزاء ما ورد وقدم من اعترافات على طاولة القضاء ونقل جزء منها إلى الإعلام، بات واجباً على بعض المؤسسات الإعلامية أن تبرّر للرأي العام أسباب سوقها للمعلومات المغلوطة وأسباب ذلك وعلى ماذا استندت في تبرير عملية إلقاء القبض وإفشال العملية بهذه الصورة!

 

(الحدث نيوز)

 

 

 

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