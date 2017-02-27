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ابتداء من اليوم.. خبر سارّ إلى اللبنانيين عن القروض السكنية

27
FEBRUARY
2017
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اعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان، الالية الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة حديثا في تخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية التي تمنحها في المرحلة الاولى من 5.07 % و 4.67 الى 3.73 % و%3.285 %، أي ما يقارب 33% . وأشار الى ان المؤسسة العامة للإسكان اصدرت قراراً جديداً ستبدأ بتطبيقه قريباً يعيد النظر بفوائدها المترتبة على المقترض في المرحلة الثانية من 3 % الى 2.5 %.
 
كلام بو عاصي جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور المدير التنفيذي لوحدة التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان و رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام روني لحود.
 
وقال بو عاصي: "قبل الدخول في لغة الأرقام والفوائد كما كانت عليه وكما ستكون بدءآ من اليوم، فانني اشدد على ان الهدف من كل ذلك مواجهة الظروف الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتنعكس على اللبنانيين جميعا ومنهم الشباب اللبناني الراغب بشراء مسكن ليؤسس عائلة او لإيواء عائلته".
 
واعتبر بو عاصي ان هذا الموضوع يهم جميع المواطنين اللبنانيين، فالسكن ليس فقط كمية حجر وباطون بل هو الانسان الموجود فيه، ما يهمنا فعليا، واضاف: "جهودنا تنصب لخدمة هذا الانسان، المواطن اللبناني، الذي نسعى بإمكانياتنا وجديتنا وبحرصنا على المال العام على تأمين المسكن اللائق، لان المسكن مرتبط باستقرار الفرد والعائلة وتأسيسها ويؤثر على اندماج الفرد داخل مجتمعه وعلى الصحة العامة، تحديدا على توازن الاطفال النفسي وقدرتهم على الدراسة واندماجهم في المجتمع".
 
 واكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الإسكان ليس منتجا كغيره من المنتجات، يخضع فقط لآلية السوق الحر في البيع والشراء، فالمسكن حيويٌ للفرد والعائلة وله انعكاس على استقرار القاطنين فيه على المستويين العائلي والاجتماعي، سيما الاطفال. واضاف: "لذلك سعت المؤسسة الى تخفيض معدل الفائدة على القروض السكنية التي تمنحها بالمشاركة مع المصارف اللبنانية المتعاونة معها. فكان القرار بتخفيضها الى ما نسبته 3.285 %  و3.73 % بموافقة  الأطراف الثلاثة المرتبطة ببروتوكول التعاون القائم منذ قيام المؤسسة بينها وبين مصرف  لبنان وجمعية المصارف.
 وعليه فقد بدات المؤسسة  بتطبيق معدل الفائدة الجديد على جميع إتفاقيات القروض الممنوحة الى المستفيدين من اليوم وفق الآلية والتدابير المعتمدة والمحددة سابقاً".
 
كما قدم بو عاصي جدول مقارنة نموذجيا للتدليل على الفوارق الناجمة عن تخفيض الفوائد على القروض السكنية الذي نحن اليوم بصدد الاعلان عنه، وانعكاساته الإيجابية على المقترض في المرحلتين الأولى والثانية. 
 
وأردف: "لنفترض في هذا الجدول ان المقترض نال قرضا بالقيمة القصوى له اي بقيمة 270 مليون ليرة لبنانية اي 180 الف دولار ولمدة 30 سنةبداية يجب التفريق بين نوعين من الفائدة كانتا معتمدتين على القروض السكنية: الاول بنسبة 5.07 % والثاني بنسبة 4.67 %. عند اعتماد معدل الفائدة بـ  5.07 % كان من المفترض ان يسدد مبلغ الـ 270 مليون بعد 30 سنة 384  مليون ليرة، وبعد تخفيض الفائدة الى 3.73 % بات يسدد 349 مليون ليرة اي بفارق 35 مليون ليرة".
 
وتابع بو عاصي: "عند اعتماد معدل الفائدة  بـ 4.67 % كان المقترض يرد مبلغ الـ 270 مليون بعد 30 سنة 374 مليون ليرة وبعد تخفيض الفائدة الى 3.285 واصبح يعيد 336 مليون ليرة اي بفارق 38 مليون ليرة".
 
كما اشار بو عاصي الى ان المؤسسة العامة للإسكان اصدرت قرارا جديدا من مجلس ادارتها ستبدأ بتطبيقه قريبا يعيد النظر بفوائدها المترتبة على المقترض في المرحلة الثانية من القرض التي يتولى فيها المقترض رد المبالغ التي سددتها المؤسسة نيابة عنه في المرحلة الأولى، فتخفضها من 3 % الى 2.5 % وهو ما سينعكس مرة أخرى تخفيضاً إضافياً لمصلحة المقترض بالنسبة الى الفئة الاولى بقيمة 9 مليون ليرة والفئة الثانية الى 7 مليون ليرة.
 
 بإختصار كلفة الفوائد على القرض السكني ستتراجع بقيمة 33 %.
 
وختم وزير الشؤون الاجتماعية: "لن افوتها مناسبة للتأكيد مرة اخرى بأن المؤسسة العامة للإسكان هي المؤسسة الوحيدة التي تقدم قروضها لذوي الدخل المتوسط والمحدود من موظفي القطاعين العام والخاص  واصحاب المهن الحرة وهي توفر للمقترض اعفاءه من رسوم التسجيل في الدوائر العقارية ومن رسوم الرهن وفك الرهن والطوابع المالية. وأشكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود على جهودهم في سبيل الخدمة العامة، كما اشكر جمعية المصارف بشخص رئيسها الاستاذ جوزيف طربيه، ولمصرف لبنان بشخص حاكمه الاستاذ رياض سلامة على تعاونهم لخدمة المواطنين اللبنانيين".
 
وردا على سؤال عن المستفيد من الفائدة، اجاب الوزير بو عاصي: "عمليا اليوم بكل وضوح وشفافية، هذا الامر يشمل من سيأخذ قروضاً ابتداء من اليوم، ولكن في الوقت نفسه لن نوفر جهدا بالتواصل مع شركاء المؤسسة العامة للاسكان أي مصرف لبنان وجمعية المصارف لمحاولة المفاوضة، لتغيير القروض او اعادة النظر بالفوائد".
 
بعدها عرض رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام روني لحود للاجراءات المعتمدة للحصول على قرض من المؤسسة، وكشف عن موقع الكتروني للمؤسسة سيطلقها بو عاصي قريباً لتسهيل التواصل مع المواطنين وتأمين الارشادات اللازمة لهم.
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