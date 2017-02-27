الرئيس عون: ما من احد سيعكّر العلاقة بين المسيحيين والدروز والشواذات التي حصلت كانت خطأ تاريخيا ولن تتكرر

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان الايام السوداء التي شهدها الجبل ابان الحرب كانت ايام شواذ تاريخي، وهي ليست بايام تاريخية كما عهدناها بين المسيحيين والدروز في الجبل. ومن هنا وجوب ان نخرج من هذا الشواذ كي نبني المستقبل معا. امّا اذا اخترنا البقاء في اطره فلا مستقبل لنا."

وشدد الرئيس عون على "ان ما من امر سيعكّر العلاقة بين المسيحيين والدروز، بل اننا مدعوون سويا لبناء الوطن وبصورة خاصة انطلاقا من الجبل الذي هو بمثابة المعقل الذي حافظ عليكم وعلينا في الايام الصعبة، والعامود الفقري للبنان الذي يجمع الساحل بالسهل، ومن دونه لا وجود للبنان."

وامل رئيس الجمهورية "ان نعي هذه الحقيقة التي تجسّد وجودنا واستمراريتنا في لبنان"، مبديا استعداده التام للقيام بكل ما يلزم من اجل انماء الجبل. وإذ اعتبر "ان الشواذات التي حصلت في السابق كانت خطأ تاريخيا جسيما اوصلتنا الى الحضيض"، فإنه اكد انها لن تستمر بأي شكل من الاشكال، مشددا على "ان لبنان هو للجميع وسيكون بخير بوجودنا جميعا فيه، احرارا، نعيد بناءه، وما من احد فيه يحتكر الآخر."

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله الوزير السابق وئام وهاب على رأس وفد كبير من مشايخ الجبل وراشيا وحاصبيا، لتهنئته بانتخابه ودعم مواقفه الجامعة، لا سيما منها ما يتعلق بقانون الانتخاب.

كلمة الوزير السابق وهاب

وكان الوزير السابق وهاب القى في مستهل اللقاء كلمة بإسم الوفد قال فيها: "نحن نقدّر فهمكم العميق للعلاقات المسيحية-الدرزية في الجبل، ولهذين المكّونين الاساسيين في تأسيس لبنان."

اضاف: "نحن متمسكون بهذه العلاقة وسنحميها بكافة الوسائل، وممنوعة العودة الى الوراء والى الايام السوداء في الجبل، وحتى الى مجرّد الحديث عن مراحل الاقتتال. في عهدكم، فخامة الرئيس، نحن نبحث كيف علينا ان نبني كل لبنان بما فيه الجبل، ونحن متفائلون جدا بوجودكم. وكأبناء الطائفة الدرزية فإننا نعتبر ان العماد ميشال عون الذي يعرف هذه الصيغة، ويعرفها جيدا، هو حريص على كافة المكونات اللبنانية، وهو حريص ايضا على ابناء هذه الطائفة. كما اننا نؤمن انه في عهدكم لن يضيع حق هذه الطائفة لا بالادارة ولا بالمراكز الامنية ولا في الوزارات الاساسية ولا في مجلس الشيوخ."

وختم بالقول: "فخامة الرئيس، نحن معكم في كل ما تقومون به من اجل الوصول الى قانون انتخابي عادل في لبنان. وانا اكثر من يعرف كم ان فخامتكم تطمحون الى الكثير للبنان، وانتم قادرون على تحقيقه."

تصريح الوزير السابق وهاب

وبعد اللقاء، ادلى الوزير السابق وهاب بالتصريح الآتي: "زيارتنا اليوم الى فخامة الرئيس برفقة وفد من مشايخ الجبل وراشيا وحاصبيا كانت للتأكيد على ان الجبل سيبقى بكل مكوناته ولن يستطيع احد ضرب العيش المشترك فيه. واللغة التي سمعناها في الاسابيع الماضية مرفوضة ولا احد يستطيع ان يعمّمها. نحن مصرّون على ان يبقى الجبل بكافة مكوناته وقواه السياسية، فهو جبل العيش المشترك، وهو الاساس في لبنان."

اضاف: " كانت لفخامة الرئيس كلمة مميزة، وهو الذي يفهم جيدا وبعمق العلاقة بين مكونات الجبل، بعكس كثيرين. وفخامته مصّر على ان يكون هناك قانون انتخابي لا يستهدف احدا في لبنان، لا اشخاصا ولا طوائف، ويكون عادلا بالنسبة الى الجميع، يحقق العدالة ويكون ايضا على صورة العهد، الذي يريد الخير للبنان."

وقال: "اكدنا على عدة امور امام فخامة الرئيس لا سيما ما يتعلق منها بمتابعة مشروع الاصلاح السياسي في لبنان وهو من اولويات فخامته."

وردا على سؤال حول اي قانون انتخابي بامكانه ان يحقق العدالة المنشودة، اجاب: "القانون النسبي هو الذي يحقق هذه العدالة، ولا مشكلة في موضوع الدوائر اذا ما كانت على اساس المحافظات او اذا ما تمت زيادتها. وإن المساوة في العدالة افضل من ان نقوم بنسج قانون يكون على قياس البعض."

وسئل عن هواجس النائب جنبلاط حيال القانون النسبي، فاجاب: "لدى الاشخاص هواجس غير هواجس الطوائف. ونحن علينا ان نفصل بين هواجس الاشخاص وهواجس الطوائف. ليس لدى الطائفة الدرزية اية هواجس. وانا متاكد ان فخامة الرئيس يدرك موقع طائفة الموحدين الدروز في هذا الكيان اللبناني، والدور الذي لعبه الدروز فيه، وهو حريص على هذه العلاقة، وليس هناك اي استهداف للطائفة. امّا اذا ما اعتبر بعض الاشخاص انفسهم مستهدفين فانا واثق من ان فخامة الرئيس لن يستهدف احدا، وعلى الجميع ان يكون متواضعا في طموحاته."

وزير البيئة

على صعيد آخر، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات وزارية وسياسية وعسكرية وادارية. وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير البيئة طارق الخطيب الذي اطلعه على المراحل التي قطعتها التحضيرات لاطلاق الخطة الجديدة لمعالجة ملف النفايات في لبنان، اضافة الى عمل وزارة البيئة.

وتناول البحث ايضاً قانون الانتخابات النيابية والاتصالات الجارية للاتفاق على صيغة جديدة.

قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي

واستقبل الرئيس عون في حضور السفيرة الاميركية في لبنان السيدة اليزابيت ريتشارد، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال جوزيف فوتيل Joseph Votel الذي نقل الى رئيس الجمهورية تهاني القيادة العسكرية الاميركية بانتخابه رئيسا، عارضاً للتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والاميركي في مجالات التدريب والتجهيز. وأكد الجنرال فوتيل ان بلاده ماضية في تعزيز برنامج التعاون مع الجيش اللبناني، منوهاً بالقدرات القتالية والخبرات والكفاءات العسكرية اللبنانية التي تبرز خلال الدورات التدريبية التي تتم في لبنان وفي الولايات المتحدة الاميركية.

وشكر الرئيس عون الجنرال فوتيل على المساعدات الاميركية التي تقدم للجيش، متمنياً استمرارها وتعزيزها ليتمكن الجيش من القيام بالواجبات المطلوبة منه لاسيما حماية الامن والاستقرار في الداخل وعلى الحدود وفي مكافحة الارهاب.

المنظمة الدولية للهجرة

واستقبل الرئيس عون، المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الاوسط السيدة كرميلا غودو Carmela Godeau مع الوفد المرافق، واستمع منها الى عرض عن عمل المنظمة في مختلف الدول، لاسيما لجهة الاهتمام بالنازحين وحقوق الانسان وغيرها من القضايا والحالات الانسانية. وأوضحت السيدة غودو ان التعاون قائم بين المنظمة و12 دولة عربية وجامعة الدول العربية، فضلاً عن نشاطات المنظمة مع ادارات ومؤسسات رسمية لبنانية. وتمنت السيدة غودو على الرئيس عون ان ينضم لبنان الى المنظمة لاسيما وان ثمة مواضيع عدة تهم الجانب اللبناني في نشاطها.

ورافق السيدة غودو في الاجتماع كبير مستشاري المنظمة السيد حسن عبد المنعم ومدير مكتب المنظمة في بيروت فوزي الزيود ومنسقة العلاقات السيدة ريان دعيبس.

المدعي العام التمييزي

وفي قصر بعبدا، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.