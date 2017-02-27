برد وأمطار وثلوج خلال هذه الأيام في لبنان!

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أفادت مصلحة الأبحاث العليمة الزراعية أن منخفضًا جويًا يأتي من جنوب ايطاليا يتسبب بامطار متفرقة قد تكون غزيرة من يوم الاربعاء الى يوم الجمعة مع انخفاض درجات الحرارة.

أمّا تفاصيل طقس الايام المقبلة، فهي كالآتي:

*الثلاثاء 28/ 2/ 2017: طقس مستقر يتحول الى متقلب مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة واحتمال لهطول امطار خفيفة متفرقة.

*الاربعاء 1/ 3/ 2017: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة واحتمال لهطول امطار متفرقة.

*الخميس 2/ 3/ 2017: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة واحتمال لهطول امطار متفرقة.

*الجمعة 3/ 3/ 2017 : طقس غير مستقر مع انخفاض بدراجات الحرارة ليصبح الطقس بارداً مع احتمال لهطول امطار متفرقة وثلوج على 1400 متر.

*السبت 4/ 3/ 2017 : طقس مستقر ربيعي مع ارتفاع على درجات الحرارة.

*الاحد 5/ 3/ 2017 : طقس مستقر ربيعي مع ارتفاع على درجات الحرارة.

*الاثنين 6/ 3/ 2017: طقس مستقر ربيعي مع ارتفاع على درجات الحرارة.