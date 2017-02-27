بالصورة - ما هي قصة الضابط الذي زاره اللواء بصبوص في المستشفى؟!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، بلاغا جاء فيه:



"عاد بعد ظهر السبت 25/02/2017 المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، الملازم اول من ضباط المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية في غرفته في المستشفى حيث يعالج جراء اصابة في بطنه تعرض لها اثناء قيامه على رأس قوة من المجموعة بعملية توقيف احد المطلوبين الخطيرين بالعديد من المذكرات العدلية، كما اصيب رتيب في قدمه حيث تمت معالجته. واطمأن اللواء بصبوص على حالة الملازم اول الصحية وتمنى له الشفاء العاجل، وأثنى على شجاعته والعناصر في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وأكد أن قوى الامن تكبر وتتفاخر برجالها المتفانين في سبيل مكافحة الجريمة وتوقيف المطلوبين وحفظ أمن المواطنين والمقيمين".