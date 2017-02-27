هيئة الدفاع عن الأسير تُقاطع جلسة محاكمته.. لهذا السبب

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أكّد الناطق الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن إمام مسجد "بلال بن رباح" الشيخ احمد الاسير، المحامي محمد صبلوح، استمرار مقاطعة الهيئة لجلسات المحاكمة.

وأوضح في حديث لـ"الجمهورية": "لا نزال على موقفنا ولن نُشارك غداً في جلسة محاكمة الشيخ الاسير في المحكمة العسكريّة الدائمة، الى حين البت بالاخبار الذي قدّمناه بعنوان "من اطلق الرصاصة الاولى"، امام النيابة العامة العسكريّة والذي احيل بقرار من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر الى مديريّة المخابرات، وحتّى الآن لم نعرف عنه ايّ شيء ولم يضمّ الى ملف المحاكمة".

وتابع: "لذلك نعتكف عن حضور جلسة الغد وغيرها من الجلسات الى حين البت بالاخبار".