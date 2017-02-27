تويني: سنحارب الفساد بكل ما أوتينا من قوة

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني البيان آلاتي :

طالعنا الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في برنامج "بيروت اليوم" عبر شاشة MTV مع الاعلامية منى صليبا بمجموعة مغالطات حول دور الوزارة ومواقف الوزير تويني من ملفات الفساد ما يستدعي التوضيح التالي:

أولا - ان الوزير نقولا تويني هو وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد وليس وزير الفساد المعشعش في اروقة الدولة منذ زمن الاستقلال. ولم يمض على استحداث هذه الوزارة اكثر من شهرين وليس اربعة اشهر كما ادعى حبيقة.

ثانيا-ان الوزارة شرعت بااقيام بواجباتها واعداد الملفات المتعلقة بمواضيع الفساد في جميع وزارات الدولة واداراتها واجهزتها.ولكن السؤال الذي يطرح نفسه :لماذا تهاجم الوزارة وكأنها مسؤولة عن الفساد فيما مهمتها مكافحته وهذا ما يدفع بنا الى الظن ان حملات التشكيك تهدف الى ضرب صدقية الوزارة وارباكها قبل ان تمضي قدما في مكافحة الفساد ودك مواقعه.

وهذه الحملةبالطبع ليست لمصلحة من يتوق الى ادارة نزيهة وكفوءة وللدولة القوية التي نحلم بها، بل لمصلحة الفاسد والسارق والمرتشي.

اما بالنسبة الى مقدمة البرنامج منى صليبا فليس جديدا عليها هذا الاسلوب الملتبس في التعليق واثارة الشكوك وهي تعلم ان الوزير تويني هو صديق الاوادم الذين يشرفون دولتهم بعصاميتهم واخلاصهم ونزاهتهم ونظافة كفهم وهم من الفئة الذين يرفعون الرأس لا الاصابع. وعلى اي حال سندع القضاء ليكون فيصلا بيننا وبين ما اوردته من تعليق لا يليق باعلامية والله اعلم ان كانت تدعي الجدارة والموضوعية.

ثالثا-ان وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ستلتزم محاربة الفساد بكل ما اوتيت من قوة وبدعم من فخامة الرئيس ميشال عون ومن دولة الرئيس سعد الحريري ومن كل الاوادم في الدولة والوطن.