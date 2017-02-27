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عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. المنخفض الجوي يصل الاربعاء

27
FEBRUARY
2017
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نشر الأب إيلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك الاحوال الجوية للايام القادمة حيث، سيستمرّ تدفّق الرياح الإستوائية الدافئة والرطبة من المحيط الهندي نحو البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وتساهم بتغذية المنخفض الجوّي المُكوّن، حديثاً، شمال السعودية وجنوب الأردن، وتدفع الرياح الجنوبية الإستوائية الرطوبة نحو الشمال كما تبدو في الفيديو، نحو الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، الأمر الذي سيؤدي الى تساقط امطار غزيرة في البقاع الأوسط والشمالي والشرقي مع عواصف رعدية قوية يوم الأربعاء. تتقدّم رطوبة المتوسّط نحو لبنان مساء الخميس وتعزّز المنخفض الجوّي فتتحوّل الأمطار الى غزيرة وشبه شاملة في المناطق اللبنانية.
 
وبما انّ المنخفض الجوّي جنوبيّ قد يحمل معه امطارًا موحلة في بدايته بسبب الرياح التي تمرّ في الربع الخالي بسرعة 50 كلم في الساعة، وبما انّ الكتلة القطبية بعيدة عن الأجواء، لن يشهد لبنان تساقطاً للثلوج على المرتفعات المتوسطة، فدرجات الحرارة على ارتفاع 1500 متر ستصل الى 3 و4 درجات الأمر الذي يشير الى تساقط الثلوج بين 1900 و2000 متر، وما دون ذلك قد تكون الثلوج ممزوجة بالماء.
 
أمّا طقس يوم الثلاثاء، فغائم ودافئ، تستعد فيه الطبيعة لوصول امطار غزيرة يبدأ تأثيرها ليل الثلاثاء فجر الأربعاء، بخاصة في البقاع والجنوب حيث ستصل الرطوبة الى 97%.
 
*الحرارة على الساحل: 23 نهاراً و13 ليلاً
 
*الحرارة على الجبال 17 نهاراً و7 ليلاً
 
*الحرارة في البقاع: 18 نهاراً و6 ليلاً
 
*الرطوبة: 30 الى 40%
 
*الضغط الجوي: 1013hpa
 
*الرياح: شمالية شرقية ساحلاً وشرقية في عكار وجنوبية شرقية في البقاع، سرعتها بين 20 و45 كلم في الساعة.
 
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