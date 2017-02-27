عناوين الصحف ليوم الاثنين 27 شباط 2017

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الأخبار

سنّة الشمال: خيار الدولة أو التقوقع؟

البناء

لجبير في بغداد ضمن تنسيق أميركي تركي سعودي بمنافسة إيران عراقياً

صفعة جنيف للمعارضة بـ«حلّ في ظلّ الأسد»... والجعفري للتفاوض بعد الإدانة

الموازنة تبصر النور مع السلسلة... وقانون جنبلاط يتقدّم بنسخ معدّلة للمختلط

الجمهورية

الراعي: كل ما يحصل قباحة

الديار

لا رئاسة جمهوريّة ولا حكومة من دون المجلس النيابي

باسيل لـ «الــديــار» : في اثنين الرماد.. «الستون» صار رماداً !

المستقبل

معطيات حول تزامن الأحداث مع زيارة عباس.. واجتماع في السفارة اليوم لتدارس الوضع

«عين الحلوة».. وقف النار يؤجّل «معركة الحسم»

اللواء

إرتجاجات بكل إتجاه.. وواشنطن تدرس جدوى تسليح الجيش

L'Orient-Le Jour

Interdiction des arts martiaux combinés : souci de sécurité ou histoire d’argent ?

The Daily Star

Tussle over vote law steals spotlight from budget