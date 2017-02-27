أسرار الصحف ليوم الاثنين 27 شباط 2017

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الجمهورية

لاحظت أوساط شمالية محاولة مسؤول كبير التقرّب من نائب بارز في أحد الأقضية المسيحية لضمان فوز من يدعم في الإنتخابات.

رأى أحد الأحزاب في تلويح رئيس تيار بالعودة إلى قانون إنتخاب أحدث في حينه ضجة كبيرة بأنه لتعلية السقف لأخذ الفريق الآخر إلى القانون المختلط.

تسلّم رئيس الجمهورية ملفاً مُفصلاً مرتبطاً بمناقصة أقرت لها الإعتمادات منذ حوالى الشهر بعدما تبيّن وجود هدر وسوء أمانة في طريقة العمل.

المستقبل

يُقال إنّ رئيسي الجمهورية والحكومة لا يزالان يؤكدان أمام زوار كل منهما على حتمية إقرار قانون جديد للانتخابات وأنّ هذا القانون سوف يبصر النور في أقرب وقت ممكن.