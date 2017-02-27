القوات: طرح جعجع اشتراط إقرار خصخصة إنتاج الكهرباء قبل الموافقة على الموازنة لا علاقة له بأي توقيت

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قالت مصادر القوات اللبنانية لـ«الأخبار» إن «طرح جعجع اشتراط إقرار خصخصة إنتاج الكهرباء قبل الموافقة على الموازنة لا علاقة له بأي توقيت ولا خلفية سياسية له ولا ينبغي ربطه بملف قانون الانتخاب».

وأضافت المصادر أن «جعجع سبق أن أكد في اجتماع لوزراء القوات أهمية ربط الموازنة برؤية اقتصادية، وأن القوات لن تقبل أن تكون الحكومة التي تشارك فيها كالحكومات السابقة»، مؤكّدةً أن «خصخصة الكهرباء يجب أن تكون أولوية من أجل تأمين الكهرباء 24 / 24 ساعة». ولفتت المصادر إلى أن «القوات بدأت حملة لحشد التأييد لموقفها، وأوسع حملة دعم، وستطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء هذا الموضوع، ولن تقبل العودة عنه، ومن يرفضه عليه تبرير أسباب رفضه للرأي العام».