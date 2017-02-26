بيطار في حفل تكريم اقيم له ببلدة الشيخ عياش؛ تعالوا لنتحد كلنا سويا في سبيل انماء هذه منطقتنا التي يلفها الحرمان

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كرم رجل الاعمال احمد محمد شحادة في دارته ببلدة الشيخ عياش ظهر اليوم رئيس جمعية التعاون الدولي لحقوق الانسان المحامي الدكتور زياد بيطار، باحتفال مهيب حضره الى جانب المكرم بيطار كل من النائب السابق مصطفى علي حسين و رئيس اتحاد بلديات سهل عكار محمد المصري وحشد كبير من رؤساء البلديات والمخاتير و فعاليات سهل عكار بالاضافة الى مشرفي حملة عكار المحرومة و عكار مدبنتي وهيئات المجتمع المدني .

بداية الاحتفال القى صاحب التكريم محمد شحادة كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا ان المحامي زياد بيطار يستحق اكثر بكثير من حفل تكريم، فهو المدافع الاول عن القضايا العكارية وهو الذي اسقط مشروع جعل محافظة عكار مركزا لتجميع نفايات الاخرين وهو المدافع الاول عن جيشنا الباسل بوجه الارهاب .

بعدها القى المحامي الدكتور زياد بيطار كلمة

طالب فيها الجميع الى التعالي عن الشخصنة في سبيل انماء عكار .

وقال: اربعون عاما مرت من عمرنا ونحن لا نعرف عكار الا وهي محرومة اربعون عاما وهم لا يزالون يضعون العراقيل امام وحدتنا لتفريقنا كي نبقى ادوات تقف على اعتاب ابوابهم .

وتابع : انا اليوم من هنا اود ان ارسل رسالة محبة و رسالة الفة للجميع واقول لهم مهما تعددت السياسات ومهما تعددت الطوائف سوف نكون في عكار يدا بيد مع من يريد العمل لمصلحة عكار. سنضع جانبا اي خلاف، لأننا نريد العيش، نريد رفع الظلم والحرمان عن عكارنا .

واضاف : عكار محرومة ومن حقنا ان نحصل على هذا الحق فنحن نريد الجامعات و الطرقات نريد المصانع والمعامل والمطار، نريد ايضا المستشفيات التي لا نموت على ابوبها، نريد الكهرباء والماء و كل المرافق التي هي بالاصل من حقنا. فعكار ينقصها الكثير واذ لم نتحد فإننا لن نصل الى أي مكان .

ومن هنا اتوجه لكل الافرقاء السياسيين: انتم يجب ان تحبوا من يحب اهله ومنطقته وبلدته فمن لا يوجد به خير لأهله وبلدته ومنطقته فكيف سيكون به خير لكم ولوطنه ؟ .

ودعا بيطار كل من يريد بناء عكار الترفع عن الانانية الذاتية كما فعل هو يوم الوقفة المطلبية التي نفذها طلاب الجامعات في عكار امام سرايا حلبا، حيث ترفع عن القاء الكلمة بعدما طلب منه من قبل الطلاب القيام بذلك في سبيل انجاح هذه الوقفة من أجل عكار.

واعتبر بيطار ان من واجب الجميع التضحية بالشخصنة والانانية وحب الذات من اجل محبة عكار فلا يمكن بناء عكار ونحن لا نزال رهنا لهذه الصفات التي جعلت من منطقتنا الاكثر حرمانا في لبنان.



واعلن ان يده ممدودة لكل من يريد بناء عكار وانه فوق كل الحسابات والسياسات وفوق المناطقية والطائفية لان عكار مهملة جدا ويجب ان تخرج من دائرة الاهمال والحرمان.

وختم بالقول : تعالوا لنتحد كلنا سويا في سبيل انماء هذه منطقتنا التي يلفها الحرمان .

بدوره امام وخطيب مسجد بلدة الشيخ عياش الشيخ عبد الكريم مسعود الزغبي القى كلمة تحدث خلالها عن تعاليم الشريعة الاسلامية وكيف تفرض هذه التعاليم علينا محبة الحميع دون تفرقة ، وكيف نحب ونكرم الاخر كما نحب ونكرم انفسنا .

وقال : عكار ليست للتصفيق عكار ليست رعاع تقاد الى ما يصبوا اليه الاخرون عكار ان عقمت اراحم النساء ستبقى اراحم نسائها تلد رجال وابطالا وشباب على مدى التاريخ.



واضاف: هذه هي عكار التي حرمت من قبل الدولة ابت عكار الا ان تعتمد على نفسها وان تبني المساجد والمدارس والمعاهد، وان تبني الاخلاق حتى انتجت جيلا يتفاخر به كل لبنان .

وتابع نحن نعول كثيرا اليوم على كلام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما قال في خطاب القسم "لن تبقى في لبنان منطقة محرومة" واملنا كبير بان نكون من هذه المناطق التي سيرفع عنها الحرمان.

وختم' اما في السياسية فاسمحوا لي ان اقول لكم ان الكثير من السياسيين هم موجودين لكن السياسة ماتت، تلك السياسة التي كانت تنبت رجالا تضرب في قدمها باب البرلمان لتحصيل حقوق اهاليها ، اما الان فقد اصبحت السياسية وصولية ومظاهر اعلامية حتى يقال عن هذا وذاك زعيما .