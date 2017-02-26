آلان عون: مستعدون لهزّ التركيبة من أجل إعادة ثقة المواطن بالدولة

A + A -

أكّد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألآن عون "أن التيار الوطني الحرّ لم يأتِ الى السلطة لتكرار تجربة من سبقه بل لاعادة الثقة بدولة فقد الأمل بها مواطنيها"، قائلاً: "مستعدون لهزّ التركيبة من أجل ذلك".

وأضاف: "فقد اللبنانييون الثقة بدولتهم منذ زمن بعيد، لكننا نسعى كفريق سياسي أتى حديثاً إلى السلطة لإعادة الثقة إلى المواطن. نسعى إلى بناء دولة تشبه طموحاتنا وهذا ما يحاول فخامة الرئيس ميشال عون تحقيقه".

وأشار عون خلال العشاء السنوي لهيئة فرن الشباك في التيار الوطني الحر أنه: "من الأسهل للتيار الوطني الحرّ أن يبقي على قانون الستين، وقد يكون الأكثر الأستفادة منه خاصة بعد تحالفاته الجديدة، إلا أنّ التيار يسعى لتصحيح الوضع الجائر وتأمين تمثيل صحيح لكل اللبنانيين وتحديداً للمسيحيين".

وأضاف: "لا نخوض معركة تغيير قانون الانتخابات من أجل فريقنا فنحن مرتاحين بكل الصيغ إنما من أجل تمثيل الجميع حلفاء وخصوم".