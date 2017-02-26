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اسرائيل تبتكر "روبوت" لإغتيال السيد حسن نصرالله!

26
FEBRUARY
2017
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في جديد الإبتكارات الإسرائيلية التي تهدف إلى الإنتقام من حزب الله، كشف وزير إسرائيلي عن عمل إسرائيل على تطوير"روبوتات" خاصة يتم التحكم بها عن بعد من أجل تنفيذ عمليات عسكرية من ضمنها إغتيالات على رأس قائمتها إغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وبحسب موقع "المصدر" الإسرائيلي الناطق باللغة العربية، فإن الوزير أيوب قرا قال أمام حشدٍ غفير من المستوطنين، أن "إسرائيل ستطوّر روبوتات خاصة تعمل عن بُعد، بحيث لن تكون حاجة بعد إلى دخول الجنود الإسرائيليين إلى غزة فعلياً".

وحول أهداف هذه الروبوتات المزعومة، قال الوزير الإسرائيلي أنها ستكون بمواجهة حماس وحزب الله و"ستصل إلى الأنفاق، تتعرف إلى أهداف وأشخاص عن بُعد، ستُقاتلهم في الداخل وستغتالهم".

وكشف الوزير الليكودي المقرب من بنيامين نتنياهو أنه "تحدث شمعون بيريس قبل وفاته عن المكان في الولايات المتحدة لصنع هذه الروبوتات"، مضيفاً: "لا يمكن القضاء على الروبوتات، ولن تلحق النيران بها ضرراً لأنها ستكون مصنوعة من مادة خاصة".

وعبر عن أنه لا يريد إقحام الجنود الإسرائيليين في أي معارك مستقبلاً حيث ستكون ستحل هذه الروبوتات كبديل، حيث قال "لا أريد أن يجتاز أي جندي الحدود. في المقابل، ستجتاز الروبوتات الحدود متجهة إلى قطاع غزة من خلال السيطرة عليها عن بُعد"، ثم أضاف: "إن الروبوتات للقضاء على (الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله ورؤساء حماس قيد التطوير، سيستغرق تطويرها سنة، سنتين، أو ثلاث سنوات".

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