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منذ وصول ترامب الى البيت الابيض عاد الوضع الى المربع الاول مع طهران وعادت متاعب ايران مع واشنطن . ترامب يراعي تل ابيب ويراضي السعودية ويساير تركيا يأخذ مسافة من صديقه بوتين فجأة تراجع التنسيق الروسي -التركي في سوريا والذي كان انطلق من حلب ليتوقف عن الباب فتحولت انقره الى التنسيق مع الاميركيين للوصول الى الرقة ولانشاء منطقة امنة شمال سوريا لم يكن اردوغان يجرؤ على مجرد الاعلان عنها وخرق قواعد اللعبة زمن اوباما . توقفت عملية استانة التي انطلقت برعاية روسية تركية مشتركة ومشاركة ايرانية من باب رفع العتب وتحولت في اتجاه مفاوضات جنيف برعاية روسية - اميركية مع تقليل حجم المشاركة التركية وازاحة الدور الايراني ارتفع منسوب التوتر بين اسرائيل وحزب الله وبردت فجأة العلاقة بين انقرة وطهران فصارت ايران عامل اضطراب سياسي في الخليج ومصدر توتر مذهبي في المنطقة بنظر تركيا التي اتخمت ايران بالمديح واغرقتها بالثناء بسبب موقفها من الانقلاب ووقوفها الى جانبها ليلة القبض على الانقلابيين في 15 تموز من العام الفائت وهي وقفة ذكر محمد جواد ظريف انقره بها اليوم متهما اياها بالجحود ونكران الجميل وبضعف الذاكرة . كل شيء تغير منذ وصول ترامب الى البيت الابيض . السعودية المنكفئة والمرهقة التقطت انفاسها واستعادت بعضا من الثقة بنفسها وهجمت على ايران وكذلك فعل اصدقاؤها في لبنان والجوار باتت تركيا تتحدث عن انسحاب حزب الله من سوريا مقابل القضاء على داعش . منذ وصول ترامب لبس الصراع في المنطقة واكثر من اي وقت مضى لبوسا طائفيا - مذهبيا وتحديدا بين السنة والشيعة وبدأت عملية التفات على ايران بقيادة واشنطن دوليا وكلب حراستها اسرائيل اقليميا والتي تنفس رئيس حكومتها نتنياهو الصعداء برحيل اوباما وصار يتمرجل على حزب الله من واشنطن امام ترامب وصار المتشددون في عين الحلوة يتحدون سلطة محمود عباس الذي استقبلوا زيارته اللبنانية بالتهجم وودعوه بالاشتباكات مع فتح مستغلين غياب منير المقدح المخضرم عن موقع القرار في المخيم بعد ربع قرن على الحضور والدور