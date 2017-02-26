living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لتأكيد "لبنانيتها".. صور تسعى لإعداد أكبر سندويشة شاورما

26
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجات مدينة صور اللبنانية عزمها على إعداد أطول سندويشة شاورما في العالم تحت شعار "صور نحو العالمية لتبقى الشاورما لبنانية".
وذكرت تقارير إعلامية، الأحد، إنه يتم التحضير لإعداد السندويش الذي يبلغ طوله 120 متراً بمشاركة عدد كبير من الطهاة.

وقال الشيف نادر الحاج علي، الذي يشرف على إعداد السندويشة: "الشاورما هي طبق لبناني يختلف تماما عن الكباب التركي"، مضيفا: "نريد تأكيد تميز مطبخنا الذي يعود بأصله الى الدولة العثمانية ولكن نحن أحضرنا الأطباق وطورنا فيها وأعطيناها النكهة الخاصة التي تميزها اليوم".

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، تشتهر مدينة صور بمطاعم الشاورما، لذلك قررت لجنة المهرجانات تأكيد تميز المدينة عبر كسر الرقم العراقي لأطول سندويش شاورما وهو 100 متر.

وأكد المشرف على الفعالية سامر حاج علي أنه تم الاستعانة بطاه يملك 25 عاما من الخبرة، ويعاونه فريق من الطهاة، بالإضافة إلى مساعدين من طلاب المعاهد الفندقية في صور وبيروت، كما سيتواجد في النشاط كادر صحي يتولى عملية الإشراف، إلى جانب ممثل عن وزارة السياحة اللبنانية".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout