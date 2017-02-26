لتأكيد "لبنانيتها".. صور تسعى لإعداد أكبر سندويشة شاورما

A + A -





أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجات مدينة صور اللبنانية عزمها على إعداد أطول سندويشة شاورما في العالم تحت شعار "صور نحو العالمية لتبقى الشاورما لبنانية".

وذكرت تقارير إعلامية، الأحد، إنه يتم التحضير لإعداد السندويش الذي يبلغ طوله 120 متراً بمشاركة عدد كبير من الطهاة.

وقال الشيف نادر الحاج علي، الذي يشرف على إعداد السندويشة: "الشاورما هي طبق لبناني يختلف تماما عن الكباب التركي"، مضيفا: "نريد تأكيد تميز مطبخنا الذي يعود بأصله الى الدولة العثمانية ولكن نحن أحضرنا الأطباق وطورنا فيها وأعطيناها النكهة الخاصة التي تميزها اليوم".

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، تشتهر مدينة صور بمطاعم الشاورما، لذلك قررت لجنة المهرجانات تأكيد تميز المدينة عبر كسر الرقم العراقي لأطول سندويش شاورما وهو 100 متر.

وأكد المشرف على الفعالية سامر حاج علي أنه تم الاستعانة بطاه يملك 25 عاما من الخبرة، ويعاونه فريق من الطهاة، بالإضافة إلى مساعدين من طلاب المعاهد الفندقية في صور وبيروت، كما سيتواجد في النشاط كادر صحي يتولى عملية الإشراف، إلى جانب ممثل عن وزارة السياحة اللبنانية".