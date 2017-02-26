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النائب غسان مخيبر يدعو الى تفعيل ممارسة حق اللبنانيين بالإقتراع في الخارج

26
FEBRUARY
2017
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دعا النائب غسان مخيبرالى تفعيل مشاركة وتمثيل اللبنانيين المنتشرين في جميع اقطار العالم في الإنتخابات النيابية المقبلة وتسهيل ممارسة حقهم بالإقتراع في الخارج، مقدما مجموعة اقتراحات لتعديل القانون النافذ.

كان هذا خلال مشاركة النائب مخيبر في مجلس النواب الفرنسي يوم الخميس الماضي في ندوة نظمها الفرع الفرنسي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ضمت اليه النائب نعمةالله ابي نصر والنائب الفرنسي ايلي عبود والخبير الإنتخابي كمال فغالي.

استعرض مخيبرلأهمية اقرار القانون مبدأ اقتراع اللبنانيين في الخارج بالرغم من بعض الإعتراضات المعلنة والمضمرة. كما استعرض للمعوقات التي حالت دون تسجيل الا العدد اليسير نسبيا من اللبنانيين ضمن المهل القانونية، ما ادى الى انشاء سبعة مراكز انتخابية فقط في استراليا والكويت، تتمتع بالحد الأدنى للأصوات في كل دائرة انتخابية، أي ٢٠٠ صوت. من هذه المعوقات ما هو قانوني وتقني، وما هو سياسي مثل وهن الثقة بالإنتخابات وبالدولة وبالنظام الديمقراطي.

ودعا مخيبر الى اجراء اصلاحات في قانون الإنتخابات تحفز المشاركة وتفعل حق الإقتراع بالخارج، وذلك في اطار ما اسطلح على تسميتها “الإصلاحات الأخرى”. أما ابرز ما يفيد تحقيقه حاليا، فهو الغاء شرط تسجيل الحد الأدنى من المقترعين (أي الـ ٢٠٠) واعتماد الورقة المطبوعة سلفا في أي إقتراع، ان على اساس النظام الأكثري أو النسبي، وتمديد مهل التسجيل في السفارات والقنصليات اذا ما اعتمد أي تمديد تقني لإجراء الإنتخابات. يمكن أن يكون هدا االتعديل القانوني مرحليا، تمهيدا لإنشاء دوائر انتخابية خاصة ياللبنانيين المنتشرين في العالم مع مقاعد نيابية مخصصة لهم، وذلك بحسب عدد الناخبين الذين سوف يتسجلون في المستقبل.

واكد مخيبر في الختام بأن لا اصلاحات لقانون الإنتخاب، بما فيها تلك المتعلقة بتفعيل انتخاب اللبنانيين في الخارج، من دون تطوير ارادة سياسية قوية، والتي لا تتحقق الا اذا بادر اللبنانيون انفسهم الى رفع الصوت وقاموا بالتسجيل بكثافة في السفارات والقنصليات.

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