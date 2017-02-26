بالصورة ـ مسعود أوزيل .. معلّم الشاورما!

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ظهرت صورا للنجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب وسط آرسنال الإنكليزي، أثناء تواجده بأحد محلات “الشاورما” في العاصمة لندن، والطريف أنه أشرف بنفسه على تقطيع طعامه، وكأنه محترف في هذا المجال.

استغل أوزيل فرصة الحصول على أجازة من التدريبات، نظرا لعدم مشاركة آرسنال في مباريات هذا الأسبوع بمسابقة الدوري، لأن المنافس ساوثهامبتون مرتبط بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد.

نشرت صحيفة “ديلي ميل” صورا لأوزيل أثناء تواجده في محل “الشاورما”، وكان هناك كاميرات تلفزيونية لتصوير الحديث، وكأنه برنامج تلفزيوني.

وتعود أصول أوزيل إلى تركيا، لكن عائلته انتقلت إلى ألمانيا وحصل على جنسيتها، ليمثل المنتخب الألماني على الصعيد الدولي، وهذا يفسر عشقه لأكل الشاورما.