أكثر من 150 برلمانيا فرنسيا يناشدون هولاند الاعتراف بدولة فلسطين

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وجه 154 نائبا وسيناتورا فرنسيا رسالة إلى الرئيس فرانسوا هولاند يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس، الأحد 26 فبراير/شباط.

وكتب البرلمانيون للرئيس: “يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال إعادة التأكيد رسميا، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في إنشاء دولته. وذلك ضروري سواء لاحترام القانون الدولي أو لأمن إسرائيل”.

وأضافوا: “السيد الرئيس، إظهروا أنكم على مستوى التحدي، ولا تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين”.

وتمثلت معظم المجموعات السياسية، من اليسار واليمين، في لائحة الموقعين التي تضم خصوصا النائب الاشتراكي جيلبير روجيه رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية، والنائبين الشيوعيين ماري جورج بوفيه وبيار لوران، وعضوتي مجلس الشيوخ الناشطتين في مجال الحفاظ على البيئة ألين أرشيمبو وإستر بنباسا، والاشتراكيين ماري نويل ليينيمان وماتيو هانوتان وكاترين تاسكا، والجمهوريين جان لوك ريتزر وميشال فوازان.