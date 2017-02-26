أول كسوف للشمس في 2017.. تفسير وتحذير

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شهد المهتمون بظواهر الفلك في أميركا الجنوبية ووسط إفريقيا وجنوبها، الأحد، أول كسوف للشمس في عام 2017، إذ بدت الشمس مثل حلقة ملتهبة حول قرص مظلم هو القمر.

وبحسب ما ذكر موقع "جي دي تي أي ماغ"، فإن أفضل متابعة للظاهرة ستكون، لأسباب فلكية، في تشيلي والأرجنتين وأنغولا وزامبيا والكونغو الديمقراطية.

وحذر الباحث في جمعية علم الفلك الإيرلندية، تيري موزلي، من النظر إلى الظاهرة بالعين لمجردة، موصيا من يريدون المتابعة بارتداء نظارات خاصة.

ويحدث كسوف الشمس حين تكون الأرض والقمر والشمس في الخط نفسه تقريبا، ويكون القمر في الوسط، تزامنا مع ولادة قمر جديد يلقي بظله على الأرض.

وسيمر القمر لقرابة الساعتين أمام الشمس، ليتمكن متابعو الكسوف على الأرض من رؤية هذه الظاهرة الفلكية المثيرة.