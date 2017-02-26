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تغلّب على النعاس بعد الاستيقاظ كل صباح

26
FEBRUARY
2017
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من الطبيعي أن كسل الصباح قد يكون له علاقة شبه وطيدة بموعد نومك،

لذا فإنك إن قررت النوم في وقتٍ متأخرٍ من الليل، فلا ترهق نفسك بكيفية الاستيقاظ مبكرًا بنشاط لأن هذا أمرٌ غير طبيعي،

لهذا إن أردت الاستيقاظ مبكرًا بنشاط فعليك أن تنم أيضًا مبكرًا .. ولكن إن كنت ممن يواجه صعوبة دائمة في النوم مبكرًا، فعليك أن تتجنب شرب القهوة وما يحتوي على كافيين مثل الشيكولاتة قبل نومك ..

كما أنه من الأفضل أن لا تأكل مباشرة قبل النوم، فمن الجيد أن تأكل قبل النوم بساعتين حتى تستطيع النوم جيدًا أو على الفور.
خلال الليل يفرز جسمك هرمونًا مضادًا للاكتئاب، فعندما تنام في الليل سيفرز هذا الهرمون الذي يساعدك على جعل يومك أفضل، ولكن عندما تقوم بالسهر ليلًا أو إلى وقتٍ متأخرٍ من الليل لا يتم إفراز هذا الهرمون في الجسم ليؤثر هذا على نفسيتك ويومك،

وإن لم تكن مِن مَن ينامون بسهولة فمن الممكن أن تقوم بتناول شرابٍ دافئ ليساعدك على الاسترخاء والنوم، ويجب عليك أن تتجنب العقاقير، والمنومات، لأنك ستدمنها فيما بعد..

وقبل النوم عليك أن تقوم بضبط المنبه ولكن من دون ضبطه أكثر من مرة حتى تنعم بالقدر الكافي المتوازن من النوم.. أو حاول أن تجعل شخصًا آخر يقوم بإيقاظك للتأكيد، وعند استيقاظك حاول أن تنهض سريعًا وتترك السرير حتى لا تقع في وسوسة نفسك لتنام مجددًا، وتنفس جيدًا وبعمق فور استيقاظك، و اشرب قليلا من الماء الدافئ لأنه يساعد على تحفيز عملية الأيض في الجسم، مما يزيد نشاط جسمك ويجعلك تتغلب على كسل الصباح.

وإذا كانت لديك صعوبة دائمة في الاستيقاظ المبكر ربما عليك أن تذهب للطبيب، لأنه من المحتمل أن يكون لديك خلل في ضغط الدم، فقد يكون منخفضًا وهو المسؤول عن التعب المستمر، والذي يحول بينك وبين ممارسة يومك بنشاط.

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