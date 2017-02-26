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في عيد ميلاد "واتس آب" أرقام مذهلة لا يمكن توقعها

26
FEBRUARY
2017
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يحتفل تطبيق واتس اب للرسائل القصيرة، الجمعة 24 فبراير/شباط، بالسنة الثامنة على إطلاقه، وبهذه المناسبة دشنت شركة فيسبوك المالكة للتطبيق منذ العام 2014، تحديثا جديدا للتطبيق بميزات عدة. وفقا لموقع "بزنس إنسايدر"

ومع تحول هذا التطبيق إلى ظاهرة عالمية باتت تربط الناس في جميع أنحاء العالم، نسلط الضوء هنا على أبرز 8 محطات لهذه الخدمة، والتي ربما يكون بعضها مدهشا بالنسبة لك.

يحظى واتس اب بمليار ومئتي مليون مستخدم نشط شهريا، وفق ما ذكر مدير المنتجات في الشركة راندال سارافا. في عام 2016 استخدم مليار شخص تطبيق واتساب الخاص به.

يرسل مستخدمو التطبيق يوميا 50 مليار رسالة. في ليلة رأس سنة 2017، تم إرسال ما يصل إلى 14 مليار رسالة في الهند فقط، من بينها 610 ملايين فيديو، يتشارك مستخدمو واتس اب 80 مليون صورة متحركة GIF تقريبا في اليوم الواحد، وذلك منذ إطلاق الشركة لهذا الخدمة الجديدة في نوفمبر/ تشرين الأول 2016.

يرسل مستخدمو واتس اب في جميع أنحاء العالم 3 مليارات و300 مليون صورة عبر هذه المنصة بمعدل يومي. ويقال إن هذا الرقم قد تضاعف العام الماضي، تسارع نمو مشاركة مقاطع الفيديو عبر واتس أب ثلاثة أضعاف في الآونة الأخيرة، ليصل إلى 760 مليون مقطع فيديو يتبادلها المستخدمون في اليوم الواحد.

تعتبر الهند أكبر سوق لشركة واتس اب بأكثر من 160 مليون مستخدم، وفق ما قال نائب رئيس الشركة يراج أرورا في حفل إطلاق ميزة الاتصال المرئي أواخر العام الماضي.

يجري مستخدمو واتس اب أكثر من 100 مليون مكالمة صوتية عبر التطبيق كل يوم واحد، مما يسمح للناس التواصل مع بعضهم البعض بدون تكبد تكاليف باهظة، يرسل مستخدمو واتس اب أكثر من 200 مليون رسالة صوتية يوميا، وهو رقم مذهل بكل المقاييس، من وجهة نظر خبراء التكنولوجيا.

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