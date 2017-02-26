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أحمدي نجاد يشيد بترامب!

26
FEBRUARY
2017
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وجه الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد رسالة مفتوحة الاحد إلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب مشيدا بمزاياه مثل وصفه "الصادق" للنظام السياسي "الفاسد" في الولايات المتحدة.


وكتب الرئيس السابق (2005-2013) في رسالة نشرت بالفارسية والانكليزية على موقعه على الانترنت "لقد وصفت فخامتك بكل صدق النظام السياسي في الولايات المتحدة والالية الانتخابية بانها فاسدة وضد الصالح العام".


واضاف ان "النظام الانتخابي في الولايات المتحدة استغلّ طوال عقود صوت الشعب لصالح اقلية معينة".


وناشد احمدي نجاد، الذي اثارت اعادة انتخابه عام 2009 احتجاجات واعمال عنف، ترامب على وضع حد لتدخل الولايات المتحدة في الشرق الاوسط و"غطرسة" اسلافه.


وبالنسبة لقرار ترامب فرض حظر موقت على دخول مواطني سبع دول مسلمة بينها ايران، شدد احمدي نجاد على وجود اكثر من مليون ايراني في الاراضي الاميركية "يلعبون دورا رئيسيا في تطور" هذا البلد.


وكتب في الرسالة ان "الرجال العظماء في التاريخ اظهروا كل الاحترام للنساء"، في اشارة الى تعليقات ترامب بحق النساء.


والرئيس الايراني السابق الذي لا يقوم بدور مهم في ايران، معتاد على توجيه رسائل الى قادة العالم. فقد كتب الى باراك اوباما وجورج دبليو بوش، وكذلك انغيلا ميركل.


ولدى انتخاب ترامب في تشرين الثاني 2016، اشار العديد من الايرانيين الى "التشابه" بين سلوك هذا الاخير ورئيسهم السابق.


وكتب احدهم على مواقع التواصل الاجتماعي "عندما اعلن احمدي نجاد انه ينوي تصدير اسلوبه في الحكم، لم ياخذه احد على محمل الجد".

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