حماس دعت لوقف الاشتباكات في عين الحلوة: تسيء الى قضية اللاجئين

A + A -

أوضحت قيادة "حماس" في لبنان أنها "تجري اتصالات مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ومع الجهات اللبنانية المعنية من اجل وقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة فورا".

ودعت في بيان اليوم إلى "سحب المسلحين من الشوارع ووقف إطلاق النار فورا، فهذه الاشتباكات العبثية لا تخدم الا العدو الصهيوني وتسيء الى قضية اللاجئين الفلسطينيين التي هي جوهر القضية الفلسطينية".

وأكدت "التمسك بالمبادرة الفلسطينية الموحدة والعمل الفلسطيني المشترك"، ودعت الى "إعادة تشكيل اللجنة الأمنية العليا والقوة الأمنية المشتركة بما يحفظ الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة".