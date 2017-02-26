متحوّل جنسياً يفوز في بطولة لمصارعة الفتيات

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ذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ ماك بيجز وهو مراهق يدرس في الثانوية، وفي غمار عملية تحوّل من أنثى إلى ذكر فاز ببطولة تكساس لمصارعة الفتيات في فئة وزنه.



وأراد بيجز والكثير من منافساته أن يلعب ضد فتيان، لكنه اضطر للعب في بطولة الفتيات لأن القواعد الرياضية في الولاية تلزمه بخوض المنافسات وفقا للنوع المثبت في شهادة الميلاد.



وتغلب بيجز البالغ من العمر 17 عاما، على منافسته تشلسي سانشيز ليفوز بذلك ببطولة الولاية، وفقا لرويترز.



ونقلت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" عن بيجز قوله: "لولا فريقي لما كنت هنا اليوم.. بأمانة كان يجب أن تتركز الأضواء على ذلك.. زميلاتي في الفريق".

وحاولت عائلة بيجز أيضا أن تجعله يصارع بصفته فتى، وقالت بعض منافساته إن لديه ميزة غير عادلة عليهن بسبب تناوله لهرمون تيستوستيرون في إطار تحوله الجنسي.