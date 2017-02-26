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4 خطوات لاختيار كلمة مرور يصعب اختراقها!

26
FEBRUARY
2017
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لنتفق على أنّه لا توجد كلمة مرور "Password" مثالية لحسابك على "فيسبوك" و"تويتر" والبريد الإلكتروني، فقراصنة الإنترنت قادرون على اختراق أي كلمة مرور مهما كانت قوتها، وذلك إذا أتيح لهم الوقت الكافي والأدوات المناسبة. ولكنّك إذا استخدمت كلمة مرور قوية يصعب اختراقها بسهولة، فأنت تحبط القراصنة وتثني هممهم عن متابعة محاولات الاختراق.


ومن الصفات التي تجعل كلمة المرور قوية ألا تكون كلمة معروفة يسهل إيجادها في القاموس، بل تكون صعبة بالدرجة الكافية لتحبط محاولات الاختراق، وفي الوقت نفسه تكون سهلة الحفظ والتذكر، وإليك خطوات الحصول على كلمة مرور قوية يصعب اختراقها:
1- ابدأ بكلمة تختصر عبارة


ويعني هذا أن تختار جملة معروفة أو عبارة شائعة أو مثلاً سائراً أو حكمة ذائعة، ثم تأخذ الحروف الأولى من كل كلمة وتكوّن بها كلمة جديدة، مثل
(I Think, Therefore I Am) فتصبح الكلمة الجديدة (ittia).


2- أكمل بكلمة أخرى


تبدأ كلمة المرور تكون قوية عندما تتكون من 6 أحرف، وربما تكون كلمة المرور الطويلة صعبة التذكر والكتابة، ولكنّها تحبط محاولات الاختراق بنسبة كبيرة، لذلك قم بإضافة كلمة أخرى إلى الكلمة الأساسية السابقة، وربما تكون هذه الكلمة عبارة عن اسم الموقع أو البرنامج أو التطبيق الذي تستخدمه، مثل (ittiaGmail).

ولاحظ أن كلمة المرور المكونة من 15 حرفاً فأكثر تكون في غاية الصعوبة، لأنّ "مايكروسوفت ويندوز" لن يخزنها في الملفات المخفية.


3- استخدم الرموز والحروف الكبيرة


تزداد قوة كلمة المرور بشكل ملحوظ إذا استخدمت فيها رموزاً وحروفاً كبيرة بجانب الحرف الصغيرة، بالإضافة إلى الأرقام وعلامات الترقيم، مثل(ittiaGm@il).


4- غيرها بشكل دوري


من أجل زيادة التأكيد على خصوصية كلمة المرور ينبغي أن تغيرها من حين لآخر، وإذا كنت تستطيع حفظ عدة كلمات مرور، فيمكنك أن تبادل بينها على فترات متفاوتة، واحرص أن تغير جزءاً من كلمة المرور ولا تغيرها كلياً، فهذا يزيدها صعوبة على من يتتبعك من القراصنة، مثل:(ittiagm@IL).
بهذه الطريقة تكون قد توصلت إلى كلمة مرور قوية للغاية، يصعب اختراقها من قبل قراصنة الإنترنت، ويمكنك أن تجرب هذه الطريقة وتخبرنا عن تجربتك الخاصة.

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