living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد ساعات من ذبح أبيها... مسلحون يذبحون فتاة بعريش مصر

26
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


ذبح مسلحون فتاة قبطية خلال الساعات الأولى من فجر الجمعة قرب منزلها بمنطق حي الزهور بالعريش بمحافظة شمال سيناء. وحسب مصادر وشهود عيان، فإنَّ مسلحين لاحقوا فتاة قبطية تدعى"يوستينا كامل"، وذبحوها ثم ألقوا جثتها خلف قسم ثالث العريش. ومساء الخميس، ذُبح "أبوها" كامل رؤوف كامل، بالسكين فوق سطح منزله بحي الزهور بالعريش. ويشن المسلحون حملة استهدافات شديدة على الأقباط بمدينة العريش، حيث قتلوا ستة مواطنين خلال أيام.

وقتل مسلحون مواطنًا قبطيًّا يدعى سعد حكيم حنا وابنه مدحت ثمَّ أضرموا فيه النيران، وقتلوا قبل يومين شابًا يدعى هاني بنفس الشارع الذي يقيمون به، وسرقوا ونهبوا محتويات محله التجاري بعد قتله، كما قتلوا محاسبًا ومدرسًا وتاجرًا يدعى جمال توفيق جرجس يمتلك محلاً لبيع الأحذية. وكان طبيب قبطي يدعى بهجب مينا وليم زاخر قد لقي مصرعه بمدينة العريش قبل أيام أيضًا، حيث أطلق مسلحون ينتمون لتنظيم "ولاية سيناء" النار عليه أثناء استقلاله سيارته فلقي مصرعه على الفور وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش العام. وقبل أيام، بثَّ تنظيم الدولة "داعش" تسجيلًا مصورًا يهدِّد فيه المسيحيين في مصر، وعرض ما قال إنَّها الرسالة الأخيرة للانتحاري المسؤول عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة في ديسمبر الماضي، والذي راح ضحيته العشرات. وهدَّد أحد مسلحي التنظيم في التسجيل المصور المسيحيين في مصر متوعدًا بعمليات ضدهم على غرار تفجير الكنيسة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout