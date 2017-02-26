بعد ساعات من ذبح أبيها... مسلحون يذبحون فتاة بعريش مصر

A + A -



ذبح مسلحون فتاة قبطية خلال الساعات الأولى من فجر الجمعة قرب منزلها بمنطق حي الزهور بالعريش بمحافظة شمال سيناء. وحسب مصادر وشهود عيان، فإنَّ مسلحين لاحقوا فتاة قبطية تدعى"يوستينا كامل"، وذبحوها ثم ألقوا جثتها خلف قسم ثالث العريش. ومساء الخميس، ذُبح "أبوها" كامل رؤوف كامل، بالسكين فوق سطح منزله بحي الزهور بالعريش. ويشن المسلحون حملة استهدافات شديدة على الأقباط بمدينة العريش، حيث قتلوا ستة مواطنين خلال أيام.

وقتل مسلحون مواطنًا قبطيًّا يدعى سعد حكيم حنا وابنه مدحت ثمَّ أضرموا فيه النيران، وقتلوا قبل يومين شابًا يدعى هاني بنفس الشارع الذي يقيمون به، وسرقوا ونهبوا محتويات محله التجاري بعد قتله، كما قتلوا محاسبًا ومدرسًا وتاجرًا يدعى جمال توفيق جرجس يمتلك محلاً لبيع الأحذية. وكان طبيب قبطي يدعى بهجب مينا وليم زاخر قد لقي مصرعه بمدينة العريش قبل أيام أيضًا، حيث أطلق مسلحون ينتمون لتنظيم "ولاية سيناء" النار عليه أثناء استقلاله سيارته فلقي مصرعه على الفور وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش العام. وقبل أيام، بثَّ تنظيم الدولة "داعش" تسجيلًا مصورًا يهدِّد فيه المسيحيين في مصر، وعرض ما قال إنَّها الرسالة الأخيرة للانتحاري المسؤول عن تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة في ديسمبر الماضي، والذي راح ضحيته العشرات. وهدَّد أحد مسلحي التنظيم في التسجيل المصور المسيحيين في مصر متوعدًا بعمليات ضدهم على غرار تفجير الكنيسة.