قوى الأمن توقف "شمشوم": شارك باطلاق النار بملهى ليلي في الكسليك

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صدر عن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"الساعة 4.50 من فجر 12/2/2017، حصل اطلاق نار من مسدس حربي داخل احد الملاهي الليلية في محلة الكسليك، وفر مطلق النار، الذي كان بحالة السكر, الى جهة مجهولة.

نتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف الفاعل عند الساعة الرابعة من فجر اليوم 26/2/2017 اثناء تواجده داخل ملهى ليلي في الكسليك ويدعى:

_ ع .ن.( مواليد عام 1996، لبناني)(ملقب بـــــــــ "شمشوم")

بالتحقيق معه افاد بأقدامه على اطلاق النار داخل الملهى الليلي بتاريخ 12/2/2017 ، واطلاق النار في محلة المعاملتين منذ حوالي الشهرين، اضافةً الى اعترافه بمرافقته لمفتعلي اشكال الكسليك الآخير ومساعدة بعض المتورطين على الهرب فجر 19/2/2017 .

كما تبيّن وجود بلاغ بحث وتحرٍ بحقه بجرم اطلاق نار في الشيّاح بتاريخ 29/1/2017

والتحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص".