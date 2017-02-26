بالفيديو: ثعابين المياه العميقة وكائنات بحرية غريبة تظهر على سواحل الفلبين فجأة

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انتشرت صور وفيديوهات على مواقع الإنترنت، تظهر مخلوقات بحرية غريبة، انتشرت في مناطق مختلفة من سواحل الفلبين، بحسب صحيفة "ديلي

حذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، السكان في المناطق القريبة لمكان ظهور تلك المخلوقات، مؤكدًا أن ذلك ينبئ بزلزال.

ظهر عدد من ثعابين البحر العملاقة، وأسماك المجدافي العملاقة، التي تعيش عادة في عمق 3000 متر تحت سطح البحر، في مناطق مختلفة من السواحل الفلبينية.

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وأكد العلماء أن ظهور هذه المخلوقات يحدث بسبب التيارات القوية التي تسبق الزلزال، مشيرين إلى أن تحذيرهم يهدف إلى تحذير الجهات المعنية والمواطنين، لأخذ الحيطة من زلزال محتمل كالزلزال المدمر الذي وقع في 11 فبراير/ شباط الجاري، قبالة جزيرة "مينداناو" الفلبينية، بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، والذي أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة نحو 200 شخص.

وأشار العلماء إلى أنه سبق الزلزال بأيام ظهور عدد من أسماك المجدافي العملاقة، والتي عدها السكان المحليون وقتها إشارات لا يصح أبداً الاستهانة بها.