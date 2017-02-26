living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: ثعابين المياه العميقة وكائنات بحرية غريبة تظهر على سواحل الفلبين فجأة

26
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-





انتشرت صور وفيديوهات على مواقع الإنترنت، تظهر مخلوقات بحرية غريبة، انتشرت في مناطق مختلفة من سواحل الفلبين، بحسب صحيفة "ديلي 

حذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، السكان في المناطق القريبة لمكان ظهور تلك المخلوقات، مؤكدًا أن ذلك ينبئ بزلزال.

ظهر عدد من ثعابين البحر العملاقة، وأسماك المجدافي العملاقة، التي تعيش عادة في عمق 3000 متر تحت سطح البحر، في مناطق مختلفة من السواحل الفلبينية.

موضوع ذو صلة: رحلة علمية تكتشف كائنات بحرية مازالت على قيد الحياة منذ 10 آلاف سنة!

وأكد العلماء أن ظهور هذه المخلوقات يحدث بسبب التيارات القوية التي تسبق الزلزال، مشيرين إلى أن تحذيرهم يهدف إلى تحذير الجهات المعنية والمواطنين، لأخذ الحيطة من زلزال محتمل كالزلزال المدمر الذي وقع في 11 فبراير/ شباط الجاري، قبالة جزيرة "مينداناو" الفلبينية، بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، والذي أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة نحو 200 شخص.

وأشار العلماء إلى أنه سبق الزلزال بأيام ظهور عدد من أسماك المجدافي العملاقة، والتي عدها السكان المحليون وقتها إشارات لا يصح أبداً الاستهانة بها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout