خوفا من الذبح: نزوح جماعي للعائلات والطلاب المسيحيين من شمال سيناء

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سام بطرس-لينغا-



ل أكدت مصادر أمنية مصرية اليوم الجمعة الموافق 24 شباط/فبراير 2017، ان العائلات والطلاب المسيحيين يسعون بكل الطرق للهروب من شمال سيناء الى الداخل المصري عبورا بقناة السويس. وغادرت 160 أسرة قبطية و 200 طالب مسيحي يتعلمون في سيناء، وخصوصا من مدينة العريش وسط تعتيم اعلامي رهيب على العمليات الإرهابية التي يقوم بها المسلمون المتطرفون الأمناء للدولة الإسلامية في العراق والشام. وكان عناصر داعش قد استهدفوا المسيحيين في شمال سيناء خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، منذ 30 كانون ثاني/يناير، واسفرت عملياتهم منذ ذاك الحين عن مقتل 30 مسيحيا في المنطقة.