هذا ما يحمله طقس آخر ايام شباط

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر مع كتل هوائية دافئة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: مشمس مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

الاثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية وتكون على الغالب محملة بالغبار مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الإنقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و65 %.

- حال البحر: معتدل . حرارة سطح الماء: 17°م.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,11 ساعة غروب الشمس: 17,31 .