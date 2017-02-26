living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما يحمله طقس آخر ايام شباط

26
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر مع كتل هوائية دافئة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: مشمس مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.

الاثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية وتكون على الغالب محملة بالغبار مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الإنقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و65 %.

- حال البحر: معتدل . حرارة سطح الماء: 17°م.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,11 ساعة غروب الشمس: 17,31 .

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout