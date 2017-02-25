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مقتطفات من حديث الوزير ورئيس التيار جبران باسيل خلال افتتاح مكتب التيار في انفه-الكورة:
- جاهزون لتقديم قانون ثالث بالعودة الى الارثوذكسي الذي يشكل المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح
- رئيس الجمهورية يحترم ارادة اللبنانيين الجامعة والدستور عندما لا يوقع على دعوة الهيئات الناخبة
- لا أحد يراهن على وقت كي نغير موقفنا وموقفنا هو موقف كل اللبنانيين
- لا يمكننا ان نحلم بإصلاح الدولة دون إصلاح قانون الانتخابات
- لا استقرار في لبنان دون قانون انتخابات يمثل كل اللبنانيين تمتيلا عادلا
- لن نقبل أن نبقى في جمود والتعيينات قادمة
- نرغب أن نتفاهم مع جميع اللبنانيين على الإصلاح وليس على الفساد