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مقتطفات من حديث الوزير ورئيس التيار جبران باسيل خلال افتتاح مكتب التيار في انفه-الكورة:



- جاهزون لتقديم قانون ثالث بالعودة الى الارثوذكسي الذي يشكل المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح

- رئيس الجمهورية يحترم ارادة اللبنانيين الجامعة والدستور عندما لا يوقع على دعوة الهيئات الناخبة

- لا أحد يراهن على وقت كي نغير موقفنا وموقفنا هو موقف كل اللبنانيين

- لا يمكننا ان نحلم بإصلاح الدولة دون إصلاح قانون الانتخابات

- لا استقرار في لبنان دون قانون انتخابات يمثل كل اللبنانيين تمتيلا عادلا

- لن نقبل أن نبقى في جمود والتعيينات قادمة

- نرغب أن نتفاهم مع جميع اللبنانيين على الإصلاح وليس على الفساد