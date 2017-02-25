التيار والقوات في القبيات لفضح المستور في قضيّة الكسارة

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أصدر حزبيّ التيار الوطني الحر و القوات اللبنانية في القبيات بياناً مشتركاً تناول مسألة الكسارة المثارة في بلدة القبيات .

البيان أكّد أن الموقف الإعتراضي الحاسم لأهالي القبيات وخلفهم التيار و القوات ، أدّيا الى تراجع كل من النائب هادي حبيش و بلدية القبيات عن التغطية الفعلية التي أمّناها لعمل الكسارة تلك بدءً من شقّ الطريق و نقل المعدّات مروراً بالتغطية الأمنية ووصولاً الى بدء العمل بها .



وأشار البيان أن الكسّارة موجودة في عقار محاذٍ لعقار يملكه حبيش و لمشاعات الجمهورية اللبنانية و يديرها أحد المقرّبين منه .



و ما التنصّل السريع منها تحت ضغط الاهالي و الإعلام إلّا محاولة هروب من فضيحة مدوّية كانت ستطال كل المتورطين المباشرين و غير المباشرين ، خصوصاً أنّ سجلّات البعض منهم حافلة بالاعتداءات البيئية و قطع الاشجار .