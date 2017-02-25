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مشروعان لا يزالان محورَ الحركة السياسية، قانون الموازنة وقانون الانتخاب... واذا كانت الموازنة قد وُضعت على نارٍ حامية، مع معاودة مجلس الوزراء البحثَ فيها في ثلاثِ جلساتٍ الاسبوع المقبل، حيث من المُرتقب ادخالُ بنودٍ اصلاحية على المشروع الاساس المقدَّم من وزير المال، تِبعاً لما اتُفِق عليه قبل ايامٍ في الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في وزارة المال بين علي حسن خليل وابراهيم كنعان وجمال الجراح ... فمِن المنتظر ايضاً بحسب معلومات الـ otv أن يشهدَ الاسبوعان المقبلان حركةً مكثفّةً ونشيطة على مستوى النقاش حول قانون الانتخاب... ففي الساعات الماضية، بدا انّ هناك عصفَ افكارٍ جديد انطلق لإنتاج قانونٍ يستوعب الجميع، وسْط ترقبٍ للمبادرات السياسية والدستورية التي تَملُكها بعبدا في حال استمرار المراوحة السلبية... اما سلسلة الرتب والرواتب، فستعود لتحضُرَ قريباً في الهيئة العامة للمجلس النيابي، استكمالاً لمسارٍ بدأ في العام 2014...