سقط داخل ورشة.. وانتهت حياة المهندس اللبناني الشاب

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أحب الهندسة ولم يعلم أن هذا المجال قد يكلفه حياته ..المهندس الشاب ريان حسين فواز “المندفع والخلوق” كما يصفونه أصدقائه رحل في ريعان شبابه تاركاً حرقة كبيرة في قلب كل من عرفه وأحبه من عائلته ومحبيه. وفي التفاصيل، الشاب ريان سقط داخل ورشة يعمل فيها مما أدى إلى وفاته على الفور.



فيما نعى مكتب الشباب والرياضة المركزي ومكتب المهن الحرة المركزي في حركة أمل الفقيد، وسيوارى الثرى غداً الأحد بعد صلاة الظهر في جبانة بلدته تبنين. يذكر بأن الفقيد من مواليد تبنين ودرس الهندسة المدنية في جامعة سيدة اللويزة وكان المسؤول التنظيمي السابق لحركة أمل في الجامعة عام 2015.