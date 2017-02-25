إصابة المخطوف ايلي حرب وخاطفيه جرّاء إطلاق نار!

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إختطف أشخاص المواطن إيلي حرب بسبب خلافات ماديّة، وفرّوا به بسيّارة رباعيّة الدفع رصاصيّة اللون، تعود لشخص من آل زعيتر، فعمد أشخاص من آل حرب، إلى إطلاق النار على السيّارة على الطريق الدوليّة في بلدة شعث - البقاع الشمالي، ففقد سائقها السيطرة عليها، ما أدّى الى انقلابها وسقوط 4 جرحى، عرف منهم المخطوف حرب، ح. زعيتر، واثنان مجهولا الهويّة. وتمّ نقلهم الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك للمعالجة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام".



أوضحت "قوى الأمن الداخلي"، أن عمليّة الخطف حصلت بسبب خلاف على المخدّرات، حيث تمكّنت القوى الأمنيّة من ضبط 150 كلغ من مادة حشيشة الكيف وكمّية من الأسلحة والذخائر الحربيّة داخل سيّارة الجيب، مشيرةً إلى أنّه تمّ نقل الجرحى ومن بينهم المخطوف إلى المستشفيات للمعالجة ووضع نقطة حراسة عليهم. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ.