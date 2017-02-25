living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابة المخطوف ايلي حرب وخاطفيه جرّاء إطلاق نار!

25
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إختطف أشخاص المواطن إيلي حرب بسبب خلافات ماديّة، وفرّوا به بسيّارة رباعيّة الدفع رصاصيّة اللون، تعود لشخص من آل زعيتر، فعمد أشخاص من آل حرب، إلى إطلاق النار على السيّارة على الطريق الدوليّة في بلدة شعث - البقاع الشمالي، ففقد سائقها السيطرة عليها، ما أدّى الى انقلابها وسقوط 4 جرحى، عرف منهم المخطوف حرب، ح. زعيتر، واثنان مجهولا الهويّة. وتمّ نقلهم الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك للمعالجة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

أوضحت "قوى الأمن الداخلي"، أن عمليّة الخطف حصلت بسبب خلاف على المخدّرات، حيث تمكّنت القوى الأمنيّة من ضبط 150 كلغ من مادة حشيشة الكيف وكمّية من الأسلحة والذخائر الحربيّة داخل سيّارة الجيب، مشيرةً إلى أنّه تمّ نقل الجرحى ومن بينهم المخطوف إلى المستشفيات للمعالجة ووضع نقطة حراسة عليهم. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختصّ.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout