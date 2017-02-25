ماذا قال تيمور وليد جنبلاط بأول تصريح سياسي له؟!

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استقبل تيمور جنبلاط وفودا شبابية من إقليم الخروب جاءته مؤيدة وداعمة مسيرته، ومعلنة تجديد الولاء السياسي لزعامة المختارة بقيادته.

وتقدم وفد الاقليم النائب علاء الدين ترو، ومشايخ شرع وأئمة إياد عبدالله، أحمد الجعيد وبلال فخرالدين، أعضاء مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي، محمد بصبوص، ميلار السيد، أحمد مهدي، وكيل الداخلية سليم السيد، مفوض الشباب صالح حديفة، الامين العام لمنظمة الشباب التقدمي سلام عبد الصمد، إلى جانب رؤساء بلديات ومجالس بلدية وإختيارية وفاعليات. وتم رفع الأعلام اللبنانية والحزبية والصور واللافتات والشعارات وبث الأناشيد الوطنية والحزبية.

وألقى عبد الكريم السيد أحمد كلمة بإسم مكتب الإقليم في المنظمة قائلا: "مهما كان نوع قانون الانتخابات فإننا جاهزون له إذا كان نسبيا، صوتنا لن يكون الا لتيمور جنبلاط، وإذا كان أكثريا فسيكون كذلك، ومن يتوهم بأن وليد جنبلاط زعيم طائفة فقط فليعيد حساباته، إنما هو عابر للطوائف والمذاهب والمناطق، زعيم وطني بامتياز".

وتوجه إلى تيمور جنبلاط بالقول: "كل الشرفاء في إقليم الخروب سيكونون معك وإلى جانبك من وفائهم لهذه الدار المنبع لكل الاقليم والشوف ولبنان. وسنكون معك في الانتخابات المقبلة باذن الله ونبرهن للعالم كله بأن الإقليم تقدمي، ووفي لمبادئه كما كانت المختارة وفية له على الدوام، على العهد باقون ومعك مستمرون".

من جهته رحب تيمور جنبلاط بالوفد، وقال: "فقط رسالة لكل الذين يهاجموننا كل يوم، نحن موجودون وسنبقى موجودين".

والتقى وفودا مختلفة عرضت معه مطالبها وإحتياجاتها على المستويات الخدماتية والإنمائية والحياتية العامة، تقدمها رجال دين وشخصيات وفاعليات ومجالس بلدية واختيارية، بحضور النواب: أكرم شهيب، وائل أبو فاعور وعلاء ترو بينها وفد هيئة التنسيق النقابية بحث دعم مطلب إقرار سلسلة رتب ورواتب معدلة ومنصفة لجميع المكونات بما يضمن العدالة للجميع بمن فيهم الاساتذة المتعاقدون، أسوة بزملائهم في الملاك، بعدما لحق بهم غبن مزمن عبر الزيادات التي أقرت منذ العام 1996 على أن تكون الزيادة للتقاعد بما يعادلها في سلم الرتب والرواتب ضمن السلسلة التي ستقر على اساس الفئة وراتب الشهر الأخير.

وتحدث باسم الوفد رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوب، ورئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين عصام عزام. وقد أبدى تيمور جنبلاط تجاوبا وأحال الملف إلى النواب شهيب وأبو فاعور وترو ومستشار وزير التربية أنور ضو متابعة الملف لاعطاء الحقوق.

ثم إلتقى وفدا من لجنة أساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني عرض مطلب التثبيت والتعيين ضمن ملاك الوزارة، باعتبار آخر دورة تثبيت حصلت عام 1997 وبات عدد المتعاقدين يفوق 14 ألفا، وحصول التثبيت لأساتذة الثانوي والاساسي والجامعي فقط دون المهني، الأمر الذي يتطلب المساواة. وتحدث باسم اللجنة عادل حاطوم.

ومن زوار المختارة وفود شعبية وأهلية عدة أعلنت وقوفها إلى جانب تيمور جنبلاط، أبرزها من بلدة جباع الشوف ضم المجلسين البلدي والاختياري والفاعليات والأهالي، ألقى باسمه رئيس البلدية فادي هلال كلمة، قال: "جئنا لنقول لكم نحن معكم في السراء والضراء، لا بل في الضراء وإن فرضت، نجد المكان المثالي لأنفسنا في خندق الدفاع عن مصيرنا ووجودنا، فهذه الدار هي نحن وتاريخنا وماضينا وحاضرنا ومستقبل أجيالنا. ومكانة سيد الدار وحجمه التمثيلي لا تقاس بالاعداد ولا بجذورها التربيعية".

أما وفد بلدة كفرنبرخ فاعتبر باسمه الشيخ سامي مرسل أن "الإنسانية نجدها في أرقى مستوياتها لدى تيمور جنبلاط، وجئنا مؤكدين دعمنا ووقوفنا إلى جانبك على كل المستويات السياسية والوطنية والإجتماعية لما تمثل من زعامة كبيرة واعدة على مستوى كل الجبل والوطن".

ومثله وفد كبير من عرمون ضم فاعليات البلدة وعائلاتها، أعلن وقوفه إلى جانب تيمور جنبلاط في مسيرته الوطنية والسياسية الواعدة".

كما حضرت إلى المختارة عشرات الوفود البلدية التي عرضت مطالبها الإنمائية والخدماتية على مختلف المستويات، واستمع من خلالها تيمور جنبلاط إلى أوضاع المواطنين وشؤونهم وشجونهم وهواجسهم، لا سيما من قرى الجبل والبقاع، وتلقى سلسلة دعوات للرعاية والحضور من جمعيات وأندية، وسلسلة مراجعات من مواطنين.