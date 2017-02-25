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هيئة قضاء المتن: ندوة طبية بعنوان "درهم وقاية خير من قنطار علاج"

25
FEBRUARY
2017
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نظمت هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر وبالتعاون مع هيئة الاطباء المركزية ندوة طبية بعنوان "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، ادار الندوة الدكتور مروان زغبي الاختصاصي في طب العائلة والطب الوقائي وحضرها ناشطون من مختلف الهيئات المحلية في قضاء المتن، كما حضر الندوة مسؤول هيئة الاطباء الدكتور بيار شبيب. افتتحت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم رحب منسق القضاء هشام كنج بالحضور واشاد بالتعاون بين هيئة القضاء وهيئة الاطباء، كما شكر لجنة النشاطات على جهودها لانجاح هذا اللقاء.

استهل الدكتور زغبي الندوة بالتعريف عن الطب الوقائي ومدى اهميته لأستباق اي مرض قبل تفاقمه، ثم شرح عن دور طبيب العائلة الذي وصفه بضابط الايقاع لضمان التناغم والصحة الجيدة لأفراد العائلة. وتفاعل الحضور مع الدكتور زغبي من خلال تحضيره لبرنامج استطاع من خلاله المشاركون التصويت من هواتفهم الذكية عبر الانترنت على مواضيع طبية هامة. ثم تطرق الدكتور زغبي الى بعض الامراض التي يعاني منها المجتمع واضاء على عدة نصائح تساعد بالوقاية وبالكشف المبكر.

ختاما شكر الدكتور زغبي الحضور كما توجه بالشكر لهيئة قضاء المتن، املا ان يكون لهيئة الاطباء نشاطات مستقبلية من خلال تعاونها مع هيئة قضاء المتن.

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