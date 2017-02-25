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بالصور: إنشقاق إعلامي " المنار"؟!

25
FEBRUARY
2017
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نشرت صفحة موقع الضاحية الجنوبية على الفيسبوك صورة للإعلامي في قناة المنار ضياء أبو طعام إلى جانب عدد من عناصر الجيش السوري الحر في ريف حمص. ولقيت الصورة رواجاً كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وحازت على الكثير من التعليقات التي إتهمت الإعلامي المميز بأنه إنشق عن صفوف المقاومة! رغم أننا ذكرنا مرات عدة أن الصورة هي لإنجاز إعلامي قام به أبو طعام من خلال خرقه لصفوف الجيش الحر، وأن الصورة هي من ضمن حلقة من حلقات برنامج "تحقيق 90 درجة" الذي سيعرض على قناة المنار.

وللإستفسار الأكثر عن الموضوع قام موقع الـda7ye.com بالإتصال بالإعلامي ضياء أبو طعام الذي أكد بأن هذه الصورة هي مع عناصر من الجيش الحر والتي التقطت خلال تصوير مقابلة لبرنامج "90 درجة" من غير علم عناصر الجيش الحر وأن فريق العمل هو من قناة المنار.

واضاف أبو طعام أن أولى حلقات 90 درجة ستتناول السلسلة الأولى من البرنامج موضوع الجيش الحر مع معاينة ميدانية من الأرض.

وأكد أبو طعام بأن فريق عمل البرنامج إجتمع في بعض الأماكن مع الجيش الحر بصفة قناة المنار وفي أماكن أخرى لم يعلم الجيش الحر أن فريق العمل هو من قبل قناة المنار.

يذكر أن "90 درجة" هو برنامج تحقيقي يتناول مواضيع عدة وساخنة، يساهم فيه أيضا الإعلامي مهدي غدار (معد برنامج خبايا الأرض) والذي سيظهر في البرنامج بعد سلسلة الجيش الحر بموضوع أخر مميز.

da7ye.com 

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