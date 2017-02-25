الصيام رحلة إلى الحبيب (بقلم جورج عبيد)

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يرفعك الله بالصيام إلى وجهه الكريم، وأنت متبحر في رياضة الإمساك عن الطعام والزهد بمتاع الدنيا، ولا تشتهي مجدًا من العالم أو في العالم لأن مجدك هو مجد الله وهو وحده الكمال.

كثيرون يشتهون هذا الموسم الطيب، ويتجهون إلى معانيه بشوق. ليس في حقيقة من معان متراكمة بتعدديتها. يسوع المسيح هو المعنى الوحيد والفريد لهذا الموسم، هو الخبز الجوهريّ النازل من السماء ومن بعده لا يتناول المؤمن طعامًا أرضيًّا، فهو تراب ومن تعلّق بالتراب إلى تراب يمضي.

لافت هو ذلك الطقس المقام في الكنيسة المارونيّة صباح أوّل يوم من الصوم، والمسمّى بإثنين الرماد حيث في نهاية القداس الإلهيّ يقف الكاهن في وسط الكنيسة ويمسح جباه المؤمنين بالرماد ويقول ما يقوله الأرثوذكس في وداع الراقدين على رجاء القيامة وهم يرشون فوق أجسادهم التراب والزيت "إعلم أيها الإنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود، للربّ الأرض بكمالها المسكونة وجميع الساكنين فيها". لماذا هذا الأمر يبدو لافتًا في الرحلة نحو الفصح العظيم؟ لأنّ المراد في المعنى أن يدرك المسيحيون كلّ المسيحيين بمختلف طبقاتهم الاجتماعيّة أنهم في حضرة الله لا شيء، الأغنياء الأقوياء المرأة المترفّعة بحسن جمالها الأشقياء الأغبياء البسطاء والفقراء، كلّ الناس هم لا شيء في حضرة الله ومسيحه. هذه الطبقية التي يتغنّى بها الناس تفنى في الموت الجسديّ ولكنّها تفنى في اللحظة التي يحلّ فيها ملء اللاهوت في الكيان البشريّ، في المسرى التاريخيّ، "فمتى ظهر المسيح الذي هو حياتنا حينئذ تظهرون معه في المجد"، أن تكون لا شيء في حضرة الله بمعنى أنك شيء في عينيه بلا ضوضاء، وحين يظهر فيك أنت تندمج فيه وتصير في المجد الأزليّ.



عند المسلمين قول عظيم عندما يتوفى أحدهم فيعلنون "إنّا لله وإنّا إليه راجعون"، كيف تتمّ الخلطة بين مقولتين أنت تراب وإلى تراب تعود وإنّا لله وإنّا إليه راجعون في زمن الصوم؟ في المبدأ ليس من تزاوج بين النور والظلام بين الحياة والموت، وبين الألوهة والترابيّة. المعزى الجوهريّ في صوم المسيحيين أنّهم يتنكرون لذواتهم ويذيبون شهواتهم في مدى العشق الإلهيّ. الجمال كلّه أن العشق يضطرم ويحتدم في الكيان البشريّ لأنّ المؤمن يحب الله من كلّ قلبه وعقله، يذوق بهاءه متنزّلاً بالكلمة الإلهيّ والخبز السماويّ. في هذا التنزّل ينفجر النور من بطن الكلمة ككوكب الصبح ليتمسكن في أحشاء الكون وفي أحشاء البشر إذا التمسوه في لحظة الرضاء، ومتى تفجّر النور سما القلب نحو ورنا العقل إلى جوهره كما عند القديس العظيم غريغوريوس بالاماس، فتبطل تلك الترابيّة وتتكسّر بل تذوب في الوهج الذي صار وجهًا، فلا يعود الإنسان إلى التراب بل إلى الله، لأنّ النور إذا نزل فيك تبطل الخطيئة فيك وترتقي إلى الله بهذا النور بمعنى أنك أتيت منه وتعود إليه.



ذكر التراب لا يخضع لأي مقياس لاهوتيّ في المطلق، بل للمقاييس الأخلاقيّة والتكوينيّة، ففي التكوين البيولوجيّ كل إنسان خلق من التراب، هكذا جاء في سفر التكوين حين جبل الله ترابًا ونفخ فيه روحًا. الأبدان في الموت تتوارى في القبور وتصير ترابًا ولا يتبقى منها سوى الهيكل العظميّ، لكن هل الإنسان فعلاً يذهب إلى التراب؟



في المفهوم المسيحانيّ يزعم عدد من اللاهوتيين الكبار وهم على حقّ بأن الإنسان حين يرقد وينزل إلى القبر يرقد المسيح معه بفعل ختمه لحظة المعموديّة بالميرون المقدّس أي بختم الروح القدس. لا ينفصل السيد عن الراقدين، بل يحملهم إلى وجهه ووجه أبيه العظيم ليكونوا في الرحمة. هذا المفهوم عينًا يتجلّى بدوره في رحلة الصوم، ذلك أنّ المؤمنين يجوزون رحلة طيبة نحو النورّ الإلهيّ المتجلي في الفصح، الصيام بحدّ ذاته موت، حيث تموت أناك ويبطل كبرياؤك وينخطف لسانك وتبتلع كلماتك حتى لا يبقى فيك شيء سوى وجه ربّك الخالق والمحيي. هو المتكلم فيك هو لسانك وعقلك وجمالك، وليس لك من حراك إلاّ إذا هو استقرّ فيك وحرّكك بيديه الرفيقتين الرقيقتين وسار بك على دروبه وليس على دروب العالم. في الصيام المبارك يصير المسيح حياتك، كلّ حياتك فتحبه فوق محبتك لذويك وعائلتك لزوجتك واولادك، تحبه فوق كلّ اعتبار لأنّه الحق والحياة، ولأنه نور العالم، في هذا الصيام تبطل رؤيتك لتستقرّ أيضًا رؤيته فيك، في عينيك، بل تستبدل عينيك بعينيه لترى فيهما الوجود، إذ ذاك لا تعود إلى التراب بل تعود إليه فقط بلا شِرك ولا اختلاط بينه وبين آلهة هذا العالم.



ربّ سائل في هذا الزمن كيف يستقرّ في هذا الكشف الكبير، وفي تلك الرؤية والجوّ مشحون بالكراهية بين الناس والأمم، وتقود تلك الكراهية إلى حروب وقتل ودمار وحقد، كما تقود الأسر إلى التمزّق بلا المرأة تطيق زوجها بأي شكل من الأشكال حتى لو بذل القلب من أجلها، ولا الرجل يطيق زوجته حتى لو خدمته بعينيها وقدمت له الحبّ برقّة لا متناهية، ولا الولد أو الإبنة تحضن ذويها لأنها تفتحت على سلوكيات نافرة خارجة عن القيم أو رات الانقسام العموديّ في البيت... كيف يتمّ الاندماج بين العواصف وبين رضى الله في كل ايتغاء صالح؟



من الصعب أن يقف المرء على أجوبة نظريّة، وخبرة من عاشوا ويعيشون الواقع بتداعياته تبيح هذا الجواب. لكنّ السؤال الموجّه للمسيحيين المستكينين لبيولوجيتهم، التاركين للحقّ الإلهيّ فيهم، كيف تسمون أنفسكم مسيحيين إذا لم يساكنكم المسيح في كيانكم وحضوركم وانبثاثكم في الوجود؟ الصيام عند المسيحيين لصوق بالمسيح، ليس فقط في الطقوس الممارَسة خلال هذه الفترة الطيبة، وليس فقط بالانقطاع عن الزفرين أي أكل اللحم ومشتقاته والألبان ومشتقاتها بإمساك شديد، (الله منو فاتح دفتر محاكمة حتى يشوف ويراقب زيد وعبيد وعمر من الناس إذا أكلوا بيض أو لحمة أو جينة، ويقاصصن لأنن أكلوا، هيدا سخيف، وبتصير الناس تراقب بعضها وتتسلّى ببعضها بإدانة بعضها وبالثرثرة على بعضها تمامًا متل نسوان الفرن وهيدا بحد ذاتو أسخف من السخيف وكتير سفيه وكريه) وينسون قول بولس الرسول من أنت يا من تدين عبدًا اجنبيًّا إنّه لمولاه يثبت أو لا يثبت (مش إلك بيثبت وإنت ما خصّك فيه لأنو هيدا إبن الله وهوّي من خصوصيّة الله مش من خصوصيتك)، الطقوس والإمساك تعابير مستحبّة ومستطابة ونحياها بشوق، لكنّ المسألة أبعد من ذلك، إنها مسألة المحبة والمغفرة الخارجة من القلب إلى القلب. فالأحد الذي يرفع فيه المسيحيون على تنوّعهم الزفرين أي اللحم والبياض يقيم فيه الأرثوذكس خدمة مسائيّة أسموها صلاة الغفران، حيث يقف الكهنة أمام بعضهم يليهم المؤمنون ويستغفر كل واحد من الآخر قائلاً إغفر لي اخي في المسيح أنا الخاطئ. وتأتي تلك الخدمة استنزالاً لإنجيل الغفران حيث يقول السيد إن غفرتم للناس زلاّتهم يغفر لكم أبوكم السماويّ أيضًا. كلّ واحد يغفر ويستغفر ويتجه لرياض الصوم للاندماج في المسيح الصائم أربعين يومًا والمتجه بنا نحو آلامه وموته. المدخل الصحيح للصيام أنك تغفر لأنك رأيت الله في قلبك محبة فاستقرّيت بدورك في قلبه بإعلائك أخاك في عينيك وسكبك المحبة عليه.



هذا أوان الرضى وأوان الحبّ الكبير وبه تحاول مقاومة الواقع. كن على ثقة أن المسيح يبيت في الواقع لينقذه بدمه من الآثام. في هذه الدنيا ستقف عند عواصف شديدة لكن إذا أحسست بنسيم لطيف ينعش قلبك إطمئنّ لأن المسيح قد غدا فيك، إذا أحسست بالمرض والتعب والوهن وثقلت ركبتاك عن المشي والحراك وبعد ذلك نهضت ومشيت فكن على يقين بأن روح الله قد أعاد إليك الحركة وبأن المسيح بدوره هو الحركة وأنت متحرّك بفضل من حركته في قلبكن إذا غصت في بشاعة الوجود وتفاهة الفكر ونتانة الأخلاق وبدت أمام لوحة انكسب منها الخير والحق والجمال بقالب واحد فقل هذا هو المسيح ملء الجمال والحق والخير إذ لا خير ور جمال ولا حقّ إلاّ به، فتنشّط وتمرّد بعد سكينة طويلة وانفض عنك الكسل البيولوجيّ وقل لست كائنًا بيولوجيًّا أنا ابن الله الحبيب لأنك ممسوح به منذ البدء، فروح فمي مسيح الله وليس لي روح سواه. إنهض وتوثّب وتغلّب على حقد الناس الناس بمحبة الله فيك، إغسل وجهك في الصباح من تفه الزمان وترابه ووحل التاريخ بمعموديّة ثابتة في كيانك، ليصير نورًا ووهجًا ويرى فيه الناس فردوسًا متحرّكًا، لا تري وجهك للناس عابسًا بل باسمًا لأنّ الطراوة فيها تكشف للآخرين محبة المسيح، لا تكتنز فكرًا ترابيًّا بل ليكن فيك فكر المسيح لأنه "فكرة الفكر" وعلّة الوجود، ولا تشرك بفكره فكرًا مشعوذًا أو مارقًا بل اجعله سيّدًا عليك وعلى حياتك ليعتقك من كل فكر خبيث وبطالة وكبرياء، ويصير هو فكرك وعقلك وبالمناولة الإلهية دمك وجسدك، ويدينك في هذا الروض الجميل المليء بالنسك والصلوات والإمساكات المتعددة إلى قمّة البهاء. إذا غدونا إلى هذا النضج الكامل نعود توًّا في هذه الرحلة وبالنعمة الإلهيّة المرافقة لنا إلى الحبيب وليس إلى التراب، فلنا موعد معه يوم يتألّم ويعلّق على الخشبة ويقوم من بين الأموات في الفصح العظيم ليقيمنا بعد موتنا بأهوائنا وموته على الصليب في المجد الأبديّ السرمديّ.