ادعى أن الأب علاوي أرسله.. وسرق "سعادة السماء"!

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وصلت سيارة مرسيدس سوداء اللون إلى منطقة الحدت، توقفت أمام مطعم "سعادة السماء" الذي يؤمّن الوجبات الغذائية للفقراء، ترجّل منها شاب أسمر اللون، دخل وطلب من إم يوسف مفتاح المطعم مدّعياً أن الأب مجدي العلاوي قد قام بإرساله، وكان هناك من ينتظره داخل السيارة.



وقد قام بسرقة كافة محتويات المطعم، قارورة غاز عدد 3، مكبّرات صوت و amplificateurs.



والجدير بالذكر أن الأب علاوي كان قد زار مطعم الحدت في الليلة التي سبقت هذه السرقة. ويهمه كما يهم جمعية سعادة السما تنبيه كافة المواطنين من أي محاولة انتحال صفة والتأكد من كافة التفاصيل قبل القيام بأي مبادرة علماً أن أرقام الجمعية والأب علاوي موجودة عبر صفحة "الفيسبوك".