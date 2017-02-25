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إسرائيلي تأخَّرت رحلته فهدَّد بتفجير الطائرة بقنبلة.. هكذا تصرَّفت معه السلطات الكولومبية

25
FEBRUARY
2017
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هافينغتون بوست عربي - رحلت كولومبيا الجمعة 24 فبراير/شباط 2017 إلى تل أبيب إسرائيلياً هدد بتفجير قنبلة بينما كان على متن طائرة متجهة من بوغوتا إلى بارانكويلا الأربعاء.
 
وأقدم يوسف برونفن، الذي وصل إلى كولومبيا في 13 شباط/فبراير كسائح من بنما، على إطلاق هذا التهديد بدافع الغضب، كرد فعل على تأخر رحلته بسبب فحص تقني للطائرة.
 
وأوضح الكولونيل يسيد أريزا من شرطة مطار بوغوتا أن برونفن لم يلوح بأي شيء من شأنه أن يوحي بأنه كان فعلاً يمتلك قنبلة ويجعل التهديد حقيقياً.
 
وبعدما تم ترحيله الجمعة إلى تل أبيب، فإن برونفن ممنوع من الدخول إلى كولومبيا لمدة عشر سنوات.
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