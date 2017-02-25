متوسط العمر قد يتجاوز 90 عاما بحلول عام 2030

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يتوقع خبراء أن يرتفع معدل متوسط العمر في عدد من بلدان العالم إلى حدود 2030 ليصل إلى 90 عاماً. ويرجع السبب إلى التغذية الجيدة للأطفال وانخفاض ضغط الدم وتدني مستويات التدخين والحصول على الرعاية الصحية.



توقعت دراسة دولية كبيرة أن يزيد متوسط العمر في كثير من البلدان بحلول عام 2030 وأن يتجاوز 90 عاماً في بعض الأماكن. وأشارت الدراسة إلى أن الأمر سيتطلب من صناع السياسة مزيداً من الجهد للتخطيط لذلك. ورجحت الدراسة أن يكون متوسط العمر المتوقع في كوريا الجنوبية هو الأعلى في العالم بحلول عام 2030. ويتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأقل من حيث متوسط العمر في البلدان المتقدمة. ورجحت أن يبلغ متوسط العمر بها 79،5 عام للرجال و83،3 عام للنساء وهو ما يشبه التوقعات بالنسبة لبلدان متوسطة الدخل مثل كرواتيا والمكسيك.



* قال باحثون في دراسة حديثة إن شعور كبار السن بأنهم “عجائز” أو أكبر من أعمارهم الحقيقية تزيد احتمالات مخاطر إصابتهم بالخرف وتدهور الإدراك لديهم.



وأرجعت الدراسة هذا في جانب منه إلى نقص الرعاية الصحية الشاملة في الولايات المتحدة، وكذلك إلى عوامل مثل معدلات الوفيات المرتفعة نسبيا لدى الأطفال والأمهات، وأيضا المعدلات المرتفعة لجرائم القتل وللبدانة. وفي أوروبا توقعت الدراسة أن يكون متوسط عمر النساء في فرنسا والرجال في سويسرا هو الأعلى بمتوسط 88،6 عام للفرنسيات و84 عاماً تقريباً لرجال سويسرا. وجاءت كوريا الجنوبية في قمة التوقعات حيث رجح الباحثون أن تعيش البنت المولودة هناك في عام 2030 حتى عمر 90،8 عام، بينما قد يعيش الصبي المولود هناك في العام ذاته حتى عمر 84،1 عام.



وقال ماجد عزتي قائد البحث والأستاذ في كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج في لندن، إن “مسألة استمرارنا في العيش لفترة أطول تعني أننا في حاجة إلى التفكير في تعزيز نظم الرعاية الصحية والاجتماعية لدعم سكان يتقدمون في العمر لديهم العديد من الاحتياجات الصحية”. وأضاف عزتي “يعتقد كثيرون أن 90 عاماً هو الحد الأعلى لمتوسط العمر المتوقع لكن هذا البحث يشير إلى أننا سنتخطى حاجز التسعين عاما.” وتوقع معدو الدراسة أن تصل النساء لنفس هذا العمر تقريبا في فرنسا واسبانيا واليابان.



واعتمد الباحثون في حساباتهم على نموذج إحصائي وعلى بيانات المواليد والوفيات لمنظمة الصحة العالمية في حساب متوسط الأعمار في الدول الصناعية في المستقبل وخلص الباحثون من خلال ذلك إلىأنه وبالنسبة للرجال فإن متوسط الأعمار سيزيد في كل البلدان باحتمال 85 بالمئة على الأقل. وبالنسبة للنساء باحتمال 65 بالمائة.

وشملت الدراسة المنشورة في نشرة لانسيت الطبية الأربعاء 22 شباط 2017، 35 دولة متقدمة وناشئة من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وبولندا والمكسيك وجمهورية التشيك. وقال الباحثون إن متوسط العمر الأعلى كثيراً المتوقع في كوريا الجنوبية يُعزى إلى عدة عوامل من بينها التغذية الجيدة للأطفال وانخفاض ضغط الدم وتدني مستويات التدخين والحصول على الرعاية الصحية بشكل جيد والمعرفة الطبية والتقنيات الطبية الجديدة.