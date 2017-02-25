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تعاطيه المخدّرات قاد إلى الرأس المدبِّر...

25
FEBRUARY
2017
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علي داود-



نفّذت قوّة من المكتب الإقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب مداهمتين في منطقتي عرمون وبشامون فجر أمس، موقِعةً بأحد أكبر وأبرز تجّار المخدرات ومروّجيها وابنِه، إضافةً الى شخص ثالث، وضبَطت كمّية من المواد والحبوب المخدّرة وهواتف خلوية وأسلحة فردية.

أمّا الموقوفون فهم: اللبناني م.ح. (1960) وضبطت بحوزته 50 مغلفاً، بداخل كلّ واحد منها 0.6 غ من مادة باز الكوكايين، 4 مظاريف بداخل كلّ منها 1.3غ من مادة الكوكايين، 25 علبة بلاستيك بداخل كلّ منها 7 غ من مادة الكوكايين، 30 حبة كبتاغون، 5 هواتف خلوية، مسدّس حربي وميزان حساس.

واللبناني ع. ح. (1991) وضبطت بحوزته 38 علبة بلاستيك بداخل كلّ منها 7غ من مادة الكوكايين، 6 مظاريف بداخل كلّ منها 0.6غ من مادة باز الكوكايين و3 هواتف خلوية.

إضافةً الى اللبناني ع.ع. (1960) وضبطت بحوزته مسدّساً حربياً.

هذه العملية النوعية لمكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب وبحسب مصادر أمنية، «جاءت بعد عملية رصدِِ ومتابعة استمرّت أكثر من شهر، وبدأت أولى خيوطها مع توقيف متعاطٍ للمخدرات في الجنوب، قادت التحقيقات معه الى الكشف عن الرأس الكبير المورّد للمواد المخدّرة والذي تبيَّن أنه يشَغّل مجموعة كبيرة من المروّجين على الطريق الساحلية وفي ضواحي العاصمة، يتنقّلون بواسطة درّاجات نارية».

وجنوباً، اعتبر رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، إثر لقائه مسؤول منطقة صيدا في «حزب الله» الشيخ زيد ضاهر، أنّ الوضع الأمني في صيدا ممسوك كما في لبنان عموماً، وأنه أفضل حالاً من قبل، ومِن حسَن إلى أحسن إن شاء الله، مبدياً تخوّفَه من الوضع في مخيّم عين الحلوة، لا سيّما بعد حلّ القوّة الأمنية.

إلى ذلك، يواصل أهالي الموقوفين والمحكومين في ملف أحداث عبرا تحرّكَهم للمطالبة بالعفو العام عن أبنائهم. وقد اعتصموا بعد صلاة الجمعة أمام دار الإفتاء في صيدا بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» بسّام حمود وعدد من العلماء.

وقد طالبَ حمود بإقرار العفو العام لشباب صيدا وللشباب الإسلاميين، رافضاً «التوقيفات المستمرّة لأبناء المدينة».

الجمهورية
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