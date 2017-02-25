اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 25-2-2017

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أسرار الجمهورية

تأييد

أبلغ وفد حزبي مرجعاً رئاسياً رفضَه أي فراغ تحت أي ذريعة في موقع الرئاسة الثانية ما فُهم تأييداً للإجراء الذي يعتزم رئيس المجلس إتخاذه.



عمليات

تلقّت جهات رسمية مضمون تقارير تدعو الى مزيد من الحيطة في المرحلة الراهنة «تخوُّفاً» من تحرُّكات مشبوهة وعمليات تهدف الى ضرب الإستقرار.

أسرار اللواء



غمز

ينشط مرشحون للانتخابات لحجز أخبار على مواقع التواصل عوضاً من نشر إعلانات في الصحف بعد تحديد مواعيد الانتخابات رسمياً.

لغز

كشف مصدر وزاري أن اجتماع لجنة النفايات الأخير لم يتوصل إلى نتائج عملية، وبقي يدور في إطار أفكار سابقة.